Age of Empires IV, oyunculara tarih öğretecek

İlk olarak 1997'de oyun dünyasına merhaba diyen Age of Empires'ı Microsoft ve Relic Entertainment bir adım daha ileriye götürmek istiyor ve oyuncularına tarihi bilgiler içeren videolar sunmaya hazırlanıyor.

İlk çıktığından Taş Devri'nde başlayan oyun dördüncü oyunuyla Orta Çağ'a odaklanacak. Oyun ekibi ayrıca sesler aracılığıyla da tarihi hissettirmeye çalışacak. Başlangıçta medeniyetler, dillerinin eski versiyonlarında konuşuyor olacaklar.

Örneğin, İngilizce olarak oynuyorsanız, muhtemelen oyunun başında konuşulanları anlayamayacaksınız, çünkü günümüz oyuncuları tarafından tanınmayan bir İngilizce versiyon kullanılıyor olacak. Ancak, ilerledikçe, oyundaki medeniyetler geliştikçe onların söylediklerini daha da anlamaya başlayacaksınız. Benzer şekilde müzikte de aynı durumu gözlemleyebileceksiniz. Uygarlığınız ilerledikçe tam bir orkestrayı yakalayabileceksiniz.

Oyunun bu yıl sonbahar aylarında çıkması bekleniyor.