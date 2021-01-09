Akıllı telefon satışları yüzde 20 arttı

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, resmi satış rakamının 10 milyon 500 bin adet olduğunu söylerken, kayıt dışı satışlarla birlikte 12 milyon civarında akıllı telefon satıldığını belirtti. 2019 yılında da resmi rakamlara göre 10 milyon 600 bin adet akıllı telefon satılmıştı.

1000 TL FAZLA ÖDEDİK

Rakamlar aynı olsa da vatandaşın cebinden çıkan para, 2019 ile 2020 yılları arasında 1.000 TL artış gösterdi.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, 2020 yılında cep telefonları için ortalama 3.600 TL ödeme yaptılar. 2020 yılının başında özellikle pandemi etkisiyle talep düşüklüğü yaşandığını belirten Turnacı, uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması ve mobilitenin önem kazanmasıyla yıl boyunca gerçekleşen satışların önceki yıla yetiştiğini ifade etti.

2020 yılında ürün fiyatlarının artması ve ürüne ulaşmanın zorlaşması nedeniyle kayıt dışılık oranı arttı. Kayıt dışının payı yüzde 20'ye ulaştı. Turnacı, 2021'de pazarda yüzde 5 büyüme öngördü.