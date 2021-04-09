Alibaba’nın kurucusuna bir darbe daha: Resmen durdurdular

Bir süre önce Çin yönetimini eleştirdiği için büyük tepki çeken ve adeta gözden düşen ünlü iş insanı Jack Ma’ya bir engel daha geldi.

Ekim ayında Çin’deki regülasyonu ve devlet bankalarını eleştiren Jack Ma, o zamandan beri ortaya çıkmamış ve çok nadiren açıklamalarda bulunmaya başlamıştı. Çin yönetimini eleştirdikten sonra Pekin tarafından üzeri çizilen Jack Ma’nın işletme akademisine yeni öğrenci alımı durduruldu.

MEVCUT ÖĞRENCİLER ETKİLENMİYOR

Çinli teknoloji ve bilişim milyarderinin büyük emek ve destek verdiği Hupan Üniversitesi’ne yeni öğrenci alımının durdurulduğu belirtildi. Financial Times’ın ilk olarak duyurduğu haberde, yeni öğrencilerin alımının durdurulduğu ve ne zaman açılacağının bilinmediği kaydedildi. Fakat mevcut öğrencilerin bu engellemeden etkilenmediği belirtildi.

Eğitim dünyasında “Harvard Üniversitesi’ne girmekten daha zor” olan Hupan Üniversitesi, 2015 yılında kurulmuştu. Ma’nın doğup büyüdüğü Hangzhou’daki Hupan’da kurulan üniversitede girişimcilik, işletme ve kurum kültürü gibi konularda eğitim veriliyordu.

“300 YIL YAŞAMASINI İSTİYORUZ”

Jack Ma, 6 yıl önce okulun kuruluşunda, “Hupan’ın 300 yıl daha yaşamasını istiyoruz” demişti. Çin’in ve dünyanın en prestijli okullarından biri haline gelen okulda Ma’nın yanı sıra Uber’in kurucusu Travis Kalanick gibi isimler eğitim veriyordu.

Financial Times’a konuşan yetkililer ise, “Hükümet Hupan’ın Çin’in üst düzey girişimci ve iş insanlarını yanlış yönlendirdiğini düşünüyor. Bu okulun Komünist Parti yerine Jack Ma’nın hedeflerine yönelik insan yetiştirdiğini düşünüyor. Buna izin verilemez” dedi.

İlginizi Çekebilir Jack Ma aylar sonra ortaya çıktı... Alibaba'nın hisseleri fırladı

İlginizi Çekebilir Çin devlet gazetesi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı girişimci liderler listesinden çıkardı