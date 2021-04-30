Alibaba’ya şok: Üst yönetime zam yok

Pekin yönetimini eleştirdikten sonra adeta “vatan haini” ilan edilen Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, bir darbe daha aldı… Reuters’a konuşan kaynaklar dünyanın en büyük elektronik ticaret devi Alibaba’nın üst düzeydeki yüzlerce yöneticisine bu yıl yapılması planlanan zamların askıya alındığını duyurdu.

Şirketin bunun yerine alt kademede çalışan ve yeni başlayan çalışanlarına büyük zamlar yapma kararı aldığı belirtildi. Alibaba’nın bu sayede çalışanlarını elinde tutmak istediği belirtildi. Hangzhou merkezli şirketle ilgili açıklama yapan dört yetkili, şirketin daha önce üst düzeydeki yöneticilerine yüzde 5 ile 10 arasında zam yaptığı ve hisse verdiğini söyledi.

2020’de 252.000’den fazla insanın çalıştığı Alibaba, ülkenin denetleme sistemini 2020 yılının Ekim ayında eleştirmişti. Bu açıklamalardan sonra bir süre gözden kaybolan Jack Ma’nın şirketine Nisan ayında 2.78 milyar dolar para cezası kesilmişti.

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