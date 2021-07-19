Almanya’yı ayağa kaldıran hamle: En büyük yetişkin siteye erişim kapanıyor

Dünyanın önde gelen teknoloji yayınlarından Wired, Almanya’nın dünyanın en büyük yetişkin video paylaşım sitelerinden xHamster’a erişim engeli getirmeyi gündemine aldığını aktardı.

Alman denetleme kuruluşlarının ülkedeki internet sağlayıcılarla iletişime geçtiğini ve xHamster’ı 83 milyona kapatma kararı aldığı belirtildi. Medyada Çocukları Koruma Komisyonu (KJM) tarafından yapılan açıklamada internet sitelerindeki yaş sınırı engelinin çok kolay atlatılabildiği belirtildi. Alman makamların iki yıl boyunca bu engelleme ile ilgili çalışmaları düzenlediği belirtildi. KJM Başkanı Marc Jan Eumann, YouPorn, Pornhub ve MyDirtyHobby gibi diğer büyük internet sitelerine erişimin de kısıtlanabileceğini söyledi.

Yetkililer bu tür internet sitelerine yaş sınırlaması getirildiğini fakat bunun doğru çalışmadığını söyledi. Fakat, Alman yetkililerin bu açıklaması ülkede tartışma yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Almanya’nın bu adımının sansürle eşdeğer olduğunu söyledi.

Yetişkin film festivali küratörü ve yetişkin internet sitesi sahibi olan Paulita Pappel de Wired dergisine açıklama yaptı. Pappel, “Bu tür adımlar Çin’in sansürlerine benziyor. Bu yasaklama sektörü onlarca yıl geriye götürebilir. Bu sektörden para kazanan çok insan var” dedi.