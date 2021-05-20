Amazon çalışanları, şirkete dava açmaya devam ediyor

Recode'un haberine göre; farklı etnisitelerde ve yaş gruplarındaki beş kadın da şirkette ırk ve cinsiyet ayrımcılığıyla karşılaştıklarını söylediler.

Çarşamba günü açılan davalardan birinde; insan kaynakları departmanında çalışan, 64 yaşındaki siyahi Pearl Thomas, bir yöneticinin kendisini “kızgın bir siyah kadın olmak istemezsin” diye uyardığını iddia etti.

40 yaşındaki Latin ambar müdürü Diana Cuervo da beyaz bir erkek yönetici tarafından kendisine defalarca açıkça ırkçı yorumlar yapıldığını iddia etti. Cuervo kendisine; “Latinler berbat”, “Senin gibi bir Latin nasıl burada çalışıyor?” gibi cümleler sarf edildiğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILMIŞTI

Davalar, Mart ayında Amazon aleyhine benzer bir dava açan Amazon Web Hizmetleri kıdemli yöneticisi Charlotte Newman’ın davasına bakan hukuk firması Wigdor LLP tarafından ele alınıyor.

Wigdor LLP ortakları Lawrence M. Pearson ve Jeanne M. Christensen yaptıkları açıklamada, Amazon’un beyaz olmayan ve kadın çalışanlardan aldığı taciz ve ayrımcılık şikayetlerinin halının altına süpürdüğü söylendi: “Amazon artık beyaz yöneticilerin kötü niyetli davranışlarını ve misillemelerini görmezden gelemez. Bunlar, şirketin derinliklerine yerleşmiş ve endişelerini dile getiren çalışanları sadece bir sorun olarak gören bir insan kaynakları kuruluşu tarafından sürdürülen sistematik problemlerdir.”

Bir Amazon sözcüsü Gizmodo’ya yaptığı açıklamada, “Bildirilen vakaların her biri için kapsamlı araştırmalar yürütüyoruz ve iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt bulamadık. Amazon; çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı bir kültürü teşvik etmek için çok çalışıyor. Ayrımcılığa veya tacize hiçbir şekilde tolerans göstermeyiz ve çalışanlar, herhangi bir yönetim üyesine veya isimsiz bir etik yardım hattı aracılığıyla endişelerini dile getirmeye teşvik edilirler” dedi.

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