Amazon, LinkedIn tarafından kariyer gelişimi için en ideal yer seçildi

LinkedIn'in kariyer gelişimi açısından en uygun işverenler listesinde ilk sırada Amazon'un yer alması tepkilere neden oldu.

Jeff Bezos, bu ayın başlarında Amazon’un CEO’su olarak hissedarlara yazdığı son mektubunda, şirketin çalışma koşullarıyla ilgili endişeleri küçümseyerek, Amazon'un dünyanın en iyi işvereni ve dünyanın en güvenli çalışma yeri olduğunu savundu.

Mektup; Amazon’un agresif sendika karşıtı kampanyasının, geçen yıl şirkete yönelik şikayet sayısının üç katına çıkmasının ve endüstri standardının neredeyse iki katı olan artan yaralanma oranlarının hemen ardından geldi.

Bu gelişmelerden sonra Amazon da çalışmak için harika bir yer olduğunu kanıtlamak için başka bir kaynağa yöneldi: LinkedIn'e… Microsoft’un sahip olduğu LinkedIn, çarşamba günü “ABD’de kariyerinizi geliştirmek için en iyi 50 iş yeri” listesi yayınladı.

LinkedIn’in kriterlerine göre Amazon; Fortune ve Boston Consulting Group listelerinde aldığı yüksek puanların yanı sıra lanse ettiği kazanç açıklamasıyla en üst sırada yer aldı.

KRİTERLERDE ÇEŞİTLİLİK DE VAR

LinkedIn, bu yılki liste için kriterlerinde büyük bir revizyon yaptı ve sonunda yedi kriterin, kariyer gelişiminde önemli olduğunu söyledi: İlerleme yeteneği, becerileri geliştirme, şirket istikrarı, dış olanaklar, şirketin ilgisi, cinsiyet çeşitliliği ve eğitim geçmişi.

Listenin yayınlanmasıyla beraber çeşitlilik konusunda tepki çeken LinkedIn ise sözcüsü Maggie Boezi aracılığıyla çeşitliliğin önemini şu sözlerle vurguladı: “Çeşitlilik açısından, özellikle bir şirket içindeki cinsiyet eşitliğine bakıyoruz. Ek çeşitlilik kriterleri üzerinde de çalışıyoruz.”

MAAŞ EŞİTSİZLİĞİ YAŞANIYOR

Amazon, bu hafta 500.000 çalışan için saat başı ücretini 3 dolara kadar artıracağını söyledi. Ancak, araştırmalar yıllardır Amazon’un yeni depolar kurmasının bölgelerdeki ücretleri düşürdüğünü gösteriyor.

Bu maaş eşitsizlikleri, Amazon’un deposu ile kurumsal çalışanlar arasındaki ırksal farklılıkları hesaba katarken daha da önem kazanıyor. 2020’de tüm Amazon çalışanlarının %32,1’i beyaz, %13,6’sı Asyalı, %26,5’i siyahi, %22,8’i Latin, %3,6’sı çok ırklı ve %1,5’i Kızılderili idi.

Kurumsal çalışanlar arasında ise %47 beyaz, %34,8’i Asyalı, %7,2’si siyahi, %7,5’i Latin, %3’ü çok ırklı ve %0,5’i Kızılderili idi. Üst düzey liderlerin %70,7’si beyaz, %20’si Asyalı, %3,8’i siyahi, %3,9’u Latin, %1,4’ü çok ırklı ve %0,2’si Kızılderili idi.

ÇEŞİTLİLİK KONUSUNDA SINIFTA KALIYOR

Insider’dan Allana Akhtar, Amazon’un üst yönetimde siyahi ve Latin temsilciliği söz konusu olduğunda LinkedIn listesinde dokuzuncu sırada yer alan Walmart gibi rakiplerinin çok gerisinde kaldığını bildirdi.

LinkedIn’in kıdemli yönetici editörü Laura Lorenzetti ise hazırladıkları listede Amazon'un birinci sırada oluşunu belirleyen metodolojiyi açıklayan blog gönderisinde, listenin aslında insanların çalışmak için en istekli olduğu yerleri gösterdiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Amazon'dan 500 binden fazla çalışanı için zam kararı

İlginizi Çekebilir Amazon, pet şişede idrar iddiasını kabul etti ve özür diledi