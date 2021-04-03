Amazon, pet şişede idrar iddiasını kabul etti ve özür diledi

Pandemiyle beraber artan e-ticaret, pek çok platform gibi Amazon'un da yoğun bir sürece girmesine neden oldu. Bu yoğunluk nedeniyle çalışanlarının, mesai saatlerini insanlık dışı şartlarda geçirdiklerini ileri sürmeleri ve hatta tuvalete gidemeyip pet şişelere idrarlarını yaptıklarını açıklamaları kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Olaya siyasetçilerin de karışmasıyla birlikte kriz daha da büyüdü. Son olarak Demokrat siyasetçi Mark Pocan attığı bir tweet’te şu ifadelere yer verdi: “Çalışanlara saatte 15 dolar ödemek sizi ilerici bir iş yeri yapmaz. Üstelik siz sendikaya karşı bir tutum sergileyip çalışanların pet şişeye idrarlarını yapmaya zorlarken” dedi. Amazon’dan Pocan'a yanıt ise gecikmedi; “Buna gerçekten inanmıyorsun değil mi? Bu doğru olsaydı, kimse bizim için çalışmazdı” diyerek sert bir tavır takındı.

1/2 You don't really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one. — Amazon News (@amazonnews) March 25, 2021

AMAZON'DAN GERİ ADIM

Ancak Amazon bu keskin tweet'i için özür diledi ve sürücülerin pet şişelere idrar bıraktığını kabul etti. Amazon News sitesinde yayınlanan özürde Amazon, tweet'lerinin yanlış olduğunu kabul etti.

Gönderide; yaşananlardan dolayı mutsuz olduklarını ve Pocan'a bir özür borçlu olduklarını kabul eden şirket, sözlerine; büyük bir sürücüsü kitlesi olduğunu ancak bu konuda onlara odaklanmak yerine merkezlere odaklandıklarını, bu birimlerde düzinelerce tuvalet olduğunu ve çalışanların istedikleri zaman tuvalete gitmekte özgür olduklarını ekledi.

Amazon yayınladığı açıklamada; sürücülerin çoğunlukla trafikte ve kırsal yollarda bulunmaları nedeniyle tuvalet bulmakta güçlük çektiklerini ve pandemi sırasında umumi tuvaletlerin kapalı olmasının da sorunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Şirket, yayınladığı özürde; bu durumun uzun süredir devam eden, endüstri çapında bir sorun olduğunu ve Amazon’a özgü olmadığını, ancak şirket olarak bunu çözmenin yollarını arayacaklarını da söyledi.

Ayrıca haber sitesi Vox'a göre, Amazon'un bu saldırgan halkla ilişkiler stratejisinin sebebi Jeff Bezos’un yöneticilere, eleştirilere karşı mücadele etmeleri gerektiğini söylemesinin bir sonucu.