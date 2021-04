Amazon, pet şişede idrar iddiasını kabul etti ve özür diledi

Pandemiyle beraber artan e-ticaret, pek çok platform gibi Amazon'un da yoğun bir sürece girmesine neden oldu. Bu yoğunluk nedeniyle çalışanlarının, mesai saatlerini insanlık dışı şartlarda geçirdiklerini ileri sürmeleri ve hatta tuvalete gidemeyip pet şişelere idrarlarını yaptıklarını açıklamaları kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Olaya siyasetçilerin de karışmasıyla birlikte kriz daha da büyüdü. Son olarak Demokrat siyasetçi Mark Pocan attığı bir tweet’te şu ifadelere yer verdi: “Çalışanlara saatte 15 dolar ödemek sizi ilerici bir iş yeri yapmaz. Üstelik siz sendikaya karşı bir tutum sergileyip çalışanların pet şişeye idrarlarını yapmaya zorlarken” dedi. Amazon’dan Pocan'a yanıt ise gecikmedi; “Buna gerçekten inanmıyorsun değil mi? Bu doğru olsaydı, kimse bizim için çalışmazdı” diyerek sert bir tavır takındı.

1/2 You don't really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.

