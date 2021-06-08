Amazon Prime’da kadın çalışanlar isyan etti: “Kadınlara karşı ön yargılılar”

Mart ayında, Amazon Prime üyelik ekibindeki bir çalışan, bir şirket yöneticisine cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığını ve kadınlara karşı düşmanca davranışların geliştirildiği bir işyeri kültürünün hakim olduğunu söyleyen isimsiz bir not yazdı. Mesaj, o sırada Amazon’un tüm perakende organizasyonun eşitlik, çeşitlilik başkanı olan Kristen Puchek’e gönderildi. Puchek de ekibinde kadın liderlerin eksikliğini vurguladı ve ayrıca son terfilerin hepsinin Hintli ya da beyaz adamlardan oluştuğunu iddia etti.

KABA VE KÜÇÜMSEYİCİ TAVIRLARA MARUZ KALIYORLAR

söz konusu mesajın bir kopyasına ulaşan Insider’ın haberine göre; notta Prime ekibinin kültürünün kadınlara karşı ön yargılı olduğu yazarken şu sözlerle devam ediyordu: “Bunun sadece bir tesadüf olduğuna inanmak isterim, ancak kadınların terfiler veya zorlu görevler için düşünülmediklerini, daha az görünür rollere geçtiklerini ve bazı durumlarda kaba ve küçümseyici davranışlara maruz kaldıklarını gözlemledim.”

Amazon, Insider’a Puchek’in notu aldığını doğruladı. Puchek, Nisan ayında şirketten ayrıldı.

ÇALIŞANLAR İDDİALARI DOĞRULADI

Notun şirketin en az 500 çalışanı olan en önemli işletmelerinden biri olan Prime biriminin tasviri olduğu Insider ile görüşen 11 mevcut ve eski Prime çalışanı tarafından doğrulandı. Ayrıca çalışanlar; Prime ekibinde kadınlara, genellikle erkek meslektaşları ile eşit terfi veya diğer kariyer geliştirme fırsatlarının verilmediğine inandıklarını söylediler.

Mevcut ve eski çalışanlar, toplantılarda iş yerinde sindirilmiş ve marjinalleştirilmiş hissetmelerine neden olan saldırgan bir dil duyduklarını da söylediler. Bir çalışan Insider’a “Bu bir erkek kulübü. Burada yeterince temsil edilmediğini hissediyorsun” dedi.

AMAZON TÜM SÖYLENTİLERİ YALANLADI

Bir Amazon sözcüsü, Insider’a gönderdiği bir e-postada, Prime ekibindeki 18 kadının geçtiğimiz yıl terfi aldığını ve kadınlar için terfi oranının erkekler için terfi oranı ile eşit olduğunu söyledi. Şirket, söz konusu dönemde takımdaki toplam terfi sayısını paylaşmadı. Sözcü, 2021’de grubun liderlik rollerindeki kadın sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Sözcü yaptığı açıklamada, “Bu iddialar Amazon’un veya Prime ekibinin kültürünü yansıtmıyor. Tüm çalışanların Prime organizasyonu içinde desteklendiğini ve başarılı olduğunu hissettiği çeşitli, adil ve kapsayıcı bir kültürü teşvik etmek için çok çalıştık” dedi.

DOĞUM İZNİ ALDIKLARI İÇİN ELEŞTİRİLİYORLAR

Prime çalışanlarının iddiaları arasında sert yönetim tavrıyla öne çıkan bir erkek yöneticiden de bahsediliyor. Çalışanların belirttiklerine göre söz konusu yönetici, doğum izni alan kadınları eleştirirken toplantılar sırasında kadın çalışanları küçük düşüren söylemlerde bulunuyor.

Bir dizi çalışan bu yönetici hakkında 2019’un sonlarında Amazon liderlerine şikayette bulunuyor. Bazı Prime çalışanları, Insider’a Amazon liderlerinin durumu yeterince ele almadığını düşündüklerini ve yöneticinin davranışının 2019’un sonlarında gelen e-postadan sonra pek değişmediğini söylediler.

Prime ekibindeki bazı kadın çalışanlar, ayrıca 2019’da Japonya’ya yapacakları bir iş gezisinden dışlandıklarını söylediler. Amazon sözcüsü, kadınların Japonya’ya yapılan iş gezilerinden dışlandığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

41 LİDERDEN SADECE 4’Ü KADIN

Prime’ın Başkan Yardımcısı Jamil Ghani yönetimindeki Prime bölümündeki en kıdemli 41 liderden sadece dördünün kadın olduğu görülüyor. Prime lideri tarafından mart ayında ekibe gönderilen bir e-postada, ilk çeyrekte terfi alan sekiz çalışan arasında hiçbir kadın yer almıyor.

Mayıs ayında, mevcut ve eski beş kadın çalışan, beyaz erkek yöneticiler tarafından kötü muamele gördüklerini iddia ederek Amazon’a dava açmıştı. Şubat ayında da Amazon yöneticisi olan Charlotte Newman, cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz iddiasıyla dava açmıştı.

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