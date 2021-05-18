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Amazon ünlü film stüdyosu MGM’i satın alıyor

Dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından biri haline gelen Amazon'un James Bond, Fargo ve Hobbit gibi yapımları üreten MGM stüdyolarını satın almayı planladığı ortaya çıktı. Öte yandan Bezos'un önünde bir grup milyoner eylem düzenledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:39, 18/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Amazon ünlü film stüdyosu MGM’i satın alıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Amazon’un ünlü film stüdyosu MGM’i satın almak için görüşme içerisinde olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar Amazon’un satın alma işlemi için 9 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını aktardı.

Warner Bros ile AT&T, Fox ile Disney, Universal ile Comcast ve Paramount ile ViacomCBS’in birleşmesinden sonra MGM, Hollywood’da büyük şirketler tarafından satın alınmayan nadir stüdyolardan biri haline gelmişti.

James Bond serilerinin arkasında olan MGM aynı zamanda Fargo, The Handmaid’s Tale gibi yapımlar ve Hobbit serisini de üretiyordu.

James Bond serisinin son filminin vizyona girmesini Covid-19 sebebiyle askıya alan MGM, bu filmin yayını için Netflix ile görüşmüş fakat taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

BEZOS’UN EVİ ÖNÜNDE PROTESTO

Öte yandan dünyanın en zengin insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un New York ve Washington’daki evleri önünde bir grup milyoner protesto gösterisi düzenledi.

Bezos’un fotoğrafını paylaşan göstericiler, “Sıkıysa bana vergi çıkarın” ifadesini kullandı.

Kendilerine Vatansever Milyonerler (Patriotic Millionaires) adını veren grup, ABD’de vatandaşların gelir vergilerini federal hükümete ödediği Vergi Günü’nde Bezos’un evleri önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.

Gelirleri 1 milyon dolardan daha fazla olan ya da servetleri 5 milyon dolardan fazla olan bu grup, Bezos’un önünde, “Saçmalamayı kes. Zengin vergi versin” pankartı astı.

Bezos’un evinin önünde toplanan milyonerler, “Zenginlere vergi artırılsın” sloganı attı.

Vatansever Milyonerler grubunun liderlerinden Morris Pearl, “Bu sistemle çok az zengin insan oluyor ve çok sayıda yoksul insan oluşuyor. Bu sistem böyle yürümez” dedi. Grup, Amazon’un gelir vergisini olması gereken seviyenin altında ödediğini söyleyerek zenginlerin gelir vergisinin artırılması gerektiğini duyurdu.

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Yayınlanma Tarihi:09:35,