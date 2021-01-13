Amazon ve Facebook çalışanlarına Trump uyarısı

Trump yanlıları teknoloji devlerinin korkulu rüyası oldu. Başkanlık seçimi sürecinde Trump’a karşı tavır koyan dev şirketler, olası saldırılara karşı ciddi tedbirler alıyor.

Amazon ve Facebook, ABD Kongresi’ndeki kuşatma ve sivil kargaşa nedeniyle kendilerine karşı oluşmasını bekledikleri tepki korkusuyla çalışanlarını uyardı. Amazon, Trump yanlılarının örgütlendiği Parler uygulamasını hizmet alanından çıkarttıktan sonra Amazon Web Services (AWB) çalışanlarına “tetikte” olun çağrısı yaptı.

Facebook, personeline halka açık yerlerde firma kıyafetleri giymemeleri için de uyarı yapıldı. Şirket bunun nedeni olarak ABD Kongresi’ndeki kuşatma ve sivil kargaşayı gösterdi.

The Information tarafından Facebook’tan elde edilen bir notu yayınladı. Notta, “Son olayların ışığında ve tedbirli olmak gerekirse, küresel güvenlik herkesi şu anda Facebook markalı ürünleri giymekten veya taşımaktan kaçınmaya teşvik ediyor” ifadeleri dikkat çekti.

DİKKATLİ OLUN

Business Insider tarafından incelenen bir e-postaya göre, AWS Başkan Yardımcısı Chris Vonderhaar ekibini “güvende olmaya, tetikte olmaya” ve şirketin veri merkezleriyle ilgili olağandışı etkinlikleri bildirmeye çağırdı. E-postada, Amazon’un “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iç karışıklıkları yakından izlemeye devam ettiği de vurgulandı.

E-postada, “Bu süre zarfında birbirimizi ve tesislerimizi güvende tutmak için hepimizin tetikte olması gerekiyor. Bir şey görürseniz, söyleyin – hiçbir durum veya endişe çok küçük veya önemsiz değildir” ifadesi yer alıyor.

Şirket ayrıca mühendislerine, Pazartesi ve Salı günlerini ABD’de “Engellenen Gün” haline getirdiğini söyledi. Bu, çalışanların kıdemli liderlerin onayı olmadan mevcut hizmetlerde herhangi bir önemli güncelleme veya değişiklik yapamayacağı anlamına geliyor. Bu, potansiyel bir siber saldırı konusunda artan bir endişeye işaret ediyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ SORUMLULUK ALIYOR

AWS’nin Parler’ı kaldırma kararı, geçen hafta Capitol Hill’deki ayaklanmaların ardından teknoloji şirketlerinin verdiği bir dizi yanıtın sonuncusu.

Facebook patronu Mark Zuckerberg, Başkan Trump’ın “barışçıl iktidar geçişi tamamlanana kadar önümüzdeki iki hafta boyunca” platformundan yasaklanacağını söyledi.

Axios, Facebook’un siyasi partilere yapılan tüm bağışları askıya aldığını ve siyasi harcama uygulamalarına bir inceleme başlattığını bildirdi.

Airbnb, siyasi harcama çerçevesini güncelleyeceğini ve “cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının onaylanmasına karşı oy kullananların desteğini almayacağını” söyleyerek Kongre Binası’na yapılan saldırıyı kınadı.

Google ve Microsoft, geçen haftaki olayların ışığında benzer şekilde dondurulmuş siyasi bağışlar yaptı. Twitter, Instagram, Snapchat ve Twitch de Başkan Trump’ın hesaplarına karşı harekete geçti.