Amazon ve Google’a sahte yorumlar yüzünden inceleme

CMA cuma günü yaptığı açıklamada, firmaların tüketici yasasını ihlal edip etmediğini belirlemek için daha fazla bilgi toplayacağını söyledi. İnceleme kararı, Mayıs 2020’de açılan, sahte incelemeleri belirlemek ve bunlarla başa çıkmak için çeşitli platformların dahili sistemlerini ve süreçlerini değerlendiren ilk CMA soruşturmasının ardından geldi.

Rekabet düzenleyici; Amazon’un sisteminin, bazı satıcıların ürün listelerini manipüle etmesini önlemek ve caydırmak için yeterli olmadığını belirtti.

Şubat ayında yayınlanan bir rapora göre; bazı satıcılar çevrimiçi olarak toplu sahte yorumlar satın alıyor. Bir sahte inceleme sitesi 11.000 dolar karşılığında 1.000 inceleme sunuyor.

AMAZON’DAN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ÇAĞRI

Amazon incelemeleri satan gruplar, Facebook ve Telegram gibi sosyal medya sitelerinde de ortaya çıktı. Geçen haftaki bir blog yazısında Amazon, sosyal medya şirketlerinin, platformlarında sahte incelemeler yayan kişileri önlemek için daha fazla para harcaması gerektiğini söyledi.

CMA CEO’su Andrea Coscelli, “Endişemiz, çevrimiçi alışveriş yapan milyonlarca kişinin sahte yorumları okuyup ardından paralarını bu önerilere göre harcayarak yanlış yönlendirilebilmesi” dedi.

Financial Times tarafından yapılan bir soruşturmada Amazon’da yorum yapan kişilerden bazılarının olumlu puanlar bırakmaktan kâr etmiş olabileceğini öne sürmesinin ardından, şirket tarafından eylül ayında 20.000 ürün incelemesinin kaldırıldığı bildirildi.

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