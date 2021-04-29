Amazon’dan 500 binden fazla çalışanı için zam kararı

Corona virüsü salgınının başlamasıyla beraber artan iş yoğunluğu ve çalışanlardan gelen şikayetlerle sık sık gündeme gelen şirket, bu defa çalışanları için sevindirici bir haber verdi.

Şirket, çarşamba günü yaptığı açıklamada; Mayıs ayının ortasından itibaren saat başı ücretlerde 50 sentten 3 dolara kadar artış yapacağını duyurdu.

BU DEFA ARTIŞ, KALICI OLACAK

Salgının başlamasıyla beraber geçen yıl mart ayında, artan talebi karşılamak için çalışan; depo ve teslimat çalışanlarına geçici maaş artış yapan şirket, The Verge'e çarşamba günü duyurduğu artışın kalıcı olduğu bilgisini verdi.

Amazon'dan Darcie Henry konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“500 binden fazla insan, saatte en az 50 sentten 3 dolara kadar bir artış görecek, bu da çalışanların maaşları için 1 milyar doların üzerinde bir yatırım anlamına geliyor.”

Henry, ayrıca saatte en az 15 dolarlık ücretlerle sektör lideriyken bu artışla birlikte şirketin çalışanlarına yaptığı yatırımlara da dikkat çekti.

Darcie Henry şirketin yeni istihdam olanaklarını da vurgulayarak müşteri karşılama, teslimat, paket sırlama gibi departmanlarda çalışacak insanlar aradıklarını da duyurdu.

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