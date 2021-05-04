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Amazon’un pet şişedeki idrar skandalı büyümeye devam ediyor

Şirket, çalışanlarının idrarlarını pet şişelere yaptıkları ortaya çıkınca bu sorunu önce reddetmiş ancak iddialar kanıtlanınca özür dileyerek durumu iyileştireceğini belirtmişti. Amazon, şimdi de sorunu saptırmasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:52, 04/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Amazon’un pet şişedeki idrar skandalı büyümeye devam ediyor

Amazon, çalışanlarının idrarlarını pet şişelere yapmaları gerektiği haberleri kanıtlanınca özür dilemiş ve sorunu çözeceğine dair sözler vermişti. Ancak şirket sorunu çalışanların mesai sürelerinin uzunluğu, ara verememe olarak görmek yerine tuvalet ihtiyaçlarını karşılayacak mekanların olamamasına yordu.

Insider'ın haberine göre; şirket, çalışanlarına sorunu çözmek için anket düzenledi ve sürücülere; teslimat yaparken tuvalet bulup bulamadıklarını sordu.

SORUNU YANLIŞ ELE ALIYOR

Insider ile anketin ekran görüntülerini dahi paylaşan bir Amazon çalışanı ise “soru komik, dört tane seçenek sunulmuş ancak içlerinde tuvaleti kullanmak için zamanım yok” seçeneği yer almıyor dedi.

Amazon skandal ortaya ilk defa çıktığında, önce sorunun genel olarak sektöre özgü olduğunu ardından da teslimat güzergahında tuvalet imkanlarının olmamasına bağladı.

Insider'a konuşan bir başka Amazon çalışanı olan Robert Lupia ise neredeyse her sabah anketler aldığını söyledi. Lupia; günde 350 ila 400 paket teslim etmesinin beklendiğini ve öğle yemeği molaları için dışarı çıkması gerektiğini ancak ara vermek için vakti olmadığını da belirtti.

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