Amazon’un yeni CEO’suna 214 milyon dolarlık hisse senedi

Andy Jassy, 2006’dan beri Amazon Web Hizmetleri’ni yönetirken 5 Temmuz’da Jeff Bezos’un yerine geçecek. Bezos, Amazon’un yönetim kurulu başkanı olarak kalacak ve 1990’ların başında kurduğu şirketin işlerinde aktif olmaya devam edecek. Jassy’nin yeni görevini üstlenirken 214 milyon dolarlık hisse senedi alacağı da duyuruldu.

Bezos bu ay içinde şirketi Blue Origin tarafından yapılan bir roketle uzaya bir yolculuk yapmayı planlıyor ve aynı zamanda Washington Post’ta varlığını sürdürecek. Gazeteyi yaklaşık on yıl önce Amazon dışında tutulan bireysel yatırım şirketi Nash Holdings olarak satın almıştı.

Bezos, Jassy’ye olan güvenini sık sık ifade ediyor. Kurucu, hissedarlara bir mektupta “Andy harika ve son derece yüksek standartlara sahip. Andy’nin evrenin bizi sıradan bir hale getirmesine izin vermeyeceğini garanti ederim. Bizi özel kılan enerjiyi toplayacaktır.”

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