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Android 12’de internet paylaşımı için önemli yenilik yolda

Google, Android 12 için yeni bir Wi-Fi paylaşım özelliği üzerinde çalışıyor. Android 12'de kullanıcıların yakınında bulunan kişilerle internet paylaşımı yapmak çok daha kolay olacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:51, 20/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
Android 12’de internet paylaşımı için önemli yenilik yolda

Google, Android 10 işletim sistemiyle birlikle mobil cihazlardaki Wi-Fi paylaşımını kolaylaştırmıştı ve ortaya çıkan bilgilere göre Android 12’de bu kolaylık yeni bir boyut kazanacak. Yeni özellikle birlikte tıpkı yakındaki cihazlarla veri paylaşımı yapıldığı gibi, Wi-Fi paylaşımı da yapılabilecek.

MİSAFİRLERE MODEM ŞİFRESİ DAĞITMAYA GEREK KALMAYACAK

Gelmesi planlanan özellikle Wi-Fi paylaşımı yapacak olan kullanıcıyla birlikte Wi-Fi ağına bağlanmak isteyen kullanıcının, telefonunda göreceği bildirime onay vermesi gerekecek. “Yakındakilerle Paylaş” özelliğine sahip olan her cihaz, bu yeni özellikten faydalanabilecek.

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Yayınlanma Tarihi:11:49,