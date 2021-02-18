Anlaşma imzalandı! Google, Murdoch’a ödeme yapacak

BBC’de yer alan habere göre, söz konusu anlaşma 3 yıl geçerli olacak ve Google, haberler üzerinden Murdoch’a ödeme sağlayacak. Öte yandan haberler, Google çatısı altında bulunan “News Showcase”da yer alacak.

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan News Corporation CEO’su Robert Thomson, “Şirketimiz on yılı aşkın bir süredir böyle bir anlaşma için çalışıyordu ve bu ticari şartların sadece News Corporation için değil, her yayıncı için değişmesinden memnuniyet duyuyorum. Anlaşma, diğer yayıncılık platformlarını birinci sınıf gazetecilik yapmak için motive edecek ve dünya çapında gazetecilik üzerinde olumlu bir etkisi olacak” ifadesini kullandı.

Google’ın “News Showcase” uygulaması, geçen yıl 1 milyar dolardan fazla finansman taahhüdüyle başlatılmıştı. Google ile News Corporation arasındaki anlaşma, Avustralya hükümetinin Google ve Facebook’u Avustralyalı medya şirketleriyle tahkime girmeye zorlama ve onları yalnızca haber makalelerinin alıntıları için değil, aynı zamanda haber web sitelerine verilen bağlantılar için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısı tartışmasından sonra geldi.

Anlaşmada yer alan uygulamada, gazeteci bölümünde katılımcı yayıncıları tanıtmak gibi durumlar da yer alıyor. Ayrıca haber kuruluşlarına, hangi hikayelerin tanıtıldığı ve satış noktalarını takip eden kullanıcılara nasıl göründükleri konusunda daha fazla kontrol mekanizması sağlıyor.

Anlaşma dahilinde iki şirket de, bir abonelik platformunda işbirliği yapacaklarını, reklam gelirlerini paylaşacaklarını ve video haberciliğine yatırım yapacaklarını açıkladı. News Corporation daha önce Apple ve Facebook ile ödeme anlaşmaları yapmıştı.

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