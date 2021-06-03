App Store’un yıllık kazancı ortaya çıktı

Pandemiyle birikte dijitalde daha fazla vakit geçirmeye başlanması AppStore rakamlarına da yansıdı. Teknoloji devi, geçen yıla göre artış yaşarken 643 milyar dolarlık faturalama ile de dikkat çekti. Açıklamada bu rakamın geçen yıla göre %24’lük bir artış gösterdiği belirtildi.

Sayısal veriler, Apple’ın uygulama içi satın alımlardan nasıl kazanç sağladığı konusunda yapılan bir inceleme sonunda ortaya çıktı. Apple, App Store aracılığıyla dağıtılan uygulamalardan veya dijital ürün satın alımlarından %15 ila %30 arasında bir komisyon alıyor.

Bu oranlar nedeniyle sık sık geliştiricilerin eleştiri oklarının hedefi olan şirket, son olarak Epic Games’in AppStore’un rekabete aykırı olmasını iddia ederek açtığı dava ile gündeme gelmişti.

Apple iddiaları reddetmiş ve iş yaptığı hiçbir kategoride baskın bir pazar payına sahip olmadığını söylemişti. Davada Apple, App Store’un, uygulamaların yüksek kaliteli ve güvenli olmasını sağlamak için tasarlanmış kuralları olduğunu savundu.

Şirket, kısa süre önce daha küçük şirketler için App Store komisyonlarını %15’e düşürdü.

Analysis Group’un yaptığı çalışma; ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın almalar dahil olmak üzere Apple’ın gerçekleştirdiği işlemleri ve uygulamalardaki reklamların satışı gibi Apple’ın doğrudan dahil olmadığı satın almaları içeriyor.

Rapor, 2020’de AppStore ekosistemi tarafından sağlanan toplam fatura ve satışların yaklaşık %90’ının App Store dışında gerçekleştiğini, yani Apple’ın bu satışlardan komisyon almadığını gösteriyor.

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