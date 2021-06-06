Apple çalışanları Tim Cook’a isyan etti

Pandemi nedeniyle evden çalışma ve esnek çalışmayı getiren şirketler arasında yer alan Apple, geçtiğimiz günlerde yeni çalışma sistemini açıkladı. Cook, tüm personelin pazartesi, salı ve perşembe günleri ofise gelmesinin beklendiğini yazdı. Ayrıca çarşamba ve cuma günleri uzaktan çalışma seçeneğine sahip olunacağını ve yüz yüze çalışma gerektiren ekiplerin haftada beş güne kadar geri dönmelerinin gerekeceğini de belirtti.

Apple CEO’su Tim Cook, yaptığı açıklamada “Birçoğumuz birbirimizden ayrıyken pek çok şeyi başarabilmemize rağmen, gerçek şu ki önemli bir şey eksik kaldı” diye yazdı. Cook sözlerine şu şekilde devam etti: “Video konferans görüşmeler elbette aramızdaki mesafeyi kısalttı, ancak yerine getiremeyeceği şeyler var.”

ÇALIŞANLARDAN APPLE YÖNETİMİNE MEKTUP

Cook’un açıklamaları Apple çalışanları tarafında öfkeyle karşılandı. Çalışanlar; göz ardı edilmekten, hibrit modelin açıklandığı metindeki ifadelerin küçümseyici olduğundan şikayetçi oldu. Çalışanlar Tim Cook’a ithafen bir mektup kaleme aldı. Verge’un haberine göre mektup; bir Slack kanalında, 80’den fazla çalışan tarafından yazıldı ve düzenlendi.

Apple çalışanlarının yeni çalışma politikasını protesto eden mektupları şu satırlarla başlıyor:

“Sevgili Tim ve Yönetici Liderler,

Ofise dönmeye yönelik hibrit bir yaklaşımla ilgili düşünceli düşüncelerinizi bu hafta başında bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Dünyanın her yerinde, herkes için inkar edilemez derecede zor olan böyle bir dönemde ve yüz binden fazla insanı düşünme çabalarınızı takdir ediyoruz. Çarşamba günü paylaşmış olduğunuzdan çok daha fazlasını planladığınızdan eminiz, ama Apple’ın bir şeyleri yalnızca hazır olduğunda duyurma konusundaki köklü geleneğini takip ediyorsunuz. Ancak, mevcut politikanın ihtiyaçlarımızın çoğunu karşılamada yeterli olmadığını düşünüyoruz, bu yüzden kendimizi açıklamak istiyoruz.”

EVDEN ÇALIŞMAMIZA RAĞMEN DEĞİL; OFİS DIŞINDA ÇALIŞABİLDİĞİMİZ İÇİN BAŞARDIK

Apple çalışanları kaleme aldıkları mektupta yeni çalışma modeli açıklanırken kullanılan “çoğunuzun ofiste iş arkadaşlarınızla şahsen yeniden bağlantı kurmaya hevesli olduğunuzu biliyoruz” ifadelerinin küçümseyiciliğini de belirtiyorlar. Bu konudaki tepkilerini ise şu sözlerle aktarıyorlar:

“Birçoğumuz dünya çapındaki meslektaşlarımızla zaten iyi bir bağ kurmakla kalmıyor, aynı zamanda her zamankinden daha iyi bir bağ kuruyoruz. Her gün ofise dönme ihtiyacı duymadan, şimdi olduğumuz gibi çalışmayı dört gözle beklemeye geldik. Yönetici ekibin uzaktan/konum açısından esnek çalışma hakkında nasıl düşündüğü ile birçok Apple çalışanının yaşanmış deneyimleri arasında bir kopukluk var gibi görünüyor.

Apple’da çoğumuz, evden çalışmamıza rağmen değil; büyük ölçüde ofis dışında çalışabilmemiz sayesinde başardık. Geçen yıl yaşanan zorluklarla rağmen hayatımızın en iyi işini ilk kez gerçekten yapabildiğimizi hissettik; tüm bunlar olurken kendimize ve çevremizdeki insanlara daha iyi bakabiliyoruz.”

Mektupta uzaktan çalışmanın çeşitlilik ve kapsayıcılığa fayda sağladığı üzerinde de duruldu.

Birleşik Krallık’ta birçok şirket uzaktan çalışmaya yönelik daha esnek bir yaklaşım benimsiyor.

Orega tarafından 2.000 ofis çalışanı ve 500 yönetici lider arasında yakın zamanda yapılan bir anket, personelin yüzde 53’ünün iş ve ev arasında hibrit bir modelde çalışmayı planladığını ortaya çıkardı.

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