Apple, çalışanlarına sunduğu olanakları açıkladı

Apple sunduğu olanaklar ve mevcut kariyer imkanlarıyla ilgili şeffaf bir politika tercih ediyor ve detaylı bir şekilde bilgi paylaşıyor. Çalışanlarına hem fiziksel hem de zihinsel sağlık hizmetlerini kapsayan esnek tıbbi planlar sunduğunu açıklayan şirket, her çalışanına da bir Apple hissedarı olma fırsatı tanırken hisse alımında da indirim uyguluyor.

Şirket, bir süredir çalışanlarından aldığı bildirimlerle kariyer imkanlarını tek bir çatı altında toplamaya çalışıyordu. Work At Apple sayfasıyla da bunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Sayfada; çalışanlara ve iş arayanlara yararlı makaleler, iş imkanları, mevcut çalışanlardan videolar da yer alıyor.

ÖZGÜRLEŞTİRİCİ VE HEYECAN VERİCİ BİR KARİYER

Şirket, yeni sitesinde sunduğu kariyer olanakları ile ilgili benimsediği farklı tutumun altını çizerek şunları belirtti:

“Biz uzman liderleriz: Donanım uzmanları donanıma liderlik eder, yazılım uzmanları yazılıma liderlik eder ve tasarım uzmanları tasarıma liderlik eder. Bu, genel müdürlerin yöneticileri denetlediği diğer çoğu büyük şirketten farklı bir tavır. Apple, Apple’dır çünkü bir çalışma alanında en fazla uzmanlığa sahip olanlar o alan için karar hakkına sahiptir.

Apple’daki liderler, uzmanlıklarını diğer iki önemli özellikle birleştiriyor: Ayrıntılara odaklanma ve karar alma sırasında işbirliği içinde olma…

Burada hangi seviyeden olursa olsun insanlar için ilgili rehberlik ve mentorluk sunan uzmanlarla çalışmak özgürleştirici hatta heyecan verici olabilir.”

KAPSAYICILIK VE ÇEŞİTLİLİK ÖN PLANDA

Apple yeni kariyer sitesiyle Kapsayıcılık ve çeşitlilik özelliklerine de yeniden dikkat çekiyor. “Herkesi bir araya getirebilirsek birlikte en iyi işi yapabiliriz” diyen şirket; kapsayıcılığı öne çıkarırken şu sözlere yer veriyor: “İşe alım ve kariyer gelişiminde herkes için adil bir ödeme sistemi yaratma gibi çabalarımıza yönelik taahhüdümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz.”

Şirket başvuru yapan adaylara da taahhüt bulunuyor: “Irk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ulusal köken, engellilik gibi özelliklere bakılmaksızın tüm başvuru sahiplerine eşit fırsat sağlamak için olumlu adımlar atıyoruz.”

HİSSEDAR OLMA FIRSATI

Apple’ın sağladığı olanaklarda en dikkat çekici olan detaylardan biri de çalışanların ve ailelerinin sağlığı… Şirket; sadece çalışanlarının değil, ailelerinin de sağlık imkanlarından yararlanmasını sağlıyor. Sağlık sigortası planları; düzenli çocuk muayeneleri ve çocuk aşıları gibi aile dostu özellikler de içeriyor.

Tüm çalışanlarının Apple'ın hissedarı olma fırsatına sahip olduğunu belirten şirket, çalışanlarının Apple hisselerini indirimli bir fiyattan satın alma hakkı olduğunu da belirtiyor.

Apple, kariyer sayfasına eklediği yeniliklerle de insan kaynakları politikalarında daha şeffaf, daha bilgilendirici olma yolunda ilerliyor.

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