Apple CEO’su: Tesla’ya hayranım

Apple'ın son zamanlarda özellikle sürücüsüz otomobile olan ilgisi dikkat çekerken, Elon Musk yazdığı bir tweet'te yıllar önce Tesla'yı Apple'a satmaya çalıştığını ama Cook'un hiçbir şekilde kendisiyle konuşmadığını yazmıştı.

Röportaj sırasında bu konuyu gündeme getiren Swisher'a Cook’un yanıtı oldukça dikkat çekici oldu. Elon Musk ile hiç konuşmadığı halde Tesla’ya büyük hayranlık duyduğunu belirten Cook, sözlerine şu şekilde devam etti: “Elon ile kurduğu şirkete büyük bir hayranlık ve saygı duymama rağmen, kendisiyle hiç konuşmadım. Tesla’nın sadece lider olmakla kalmayıp, elektrikli araç alanında böylesine uzun bir süre bu liderliği sürdürmesi inanılmaz. Bu yüzden onlara hayranım.”

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020