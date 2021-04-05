Apple CEO’su: Tesla’ya hayranım

Apple'ın son zamanlarda özellikle sürücüsüz otomobile olan ilgisi dikkat çekerken, Elon Musk yazdığı bir tweet'te yıllar önce Tesla'yı Apple'a satmaya çalıştığını ama Cook'un hiçbir şekilde kendisiyle konuşmadığını yazmıştı.

Röportaj sırasında bu konuyu gündeme getiren Swisher'a Cook’un yanıtı oldukça dikkat çekici oldu. Elon Musk ile hiç konuşmadığı halde Tesla’ya büyük hayranlık duyduğunu belirten Cook, sözlerine şu şekilde devam etti: “Elon ile kurduğu şirkete büyük bir hayranlık ve saygı duymama rağmen, kendisiyle hiç konuşmadım. Tesla’nın sadece lider olmakla kalmayıp, elektrikli araç alanında böylesine uzun bir süre bu liderliği sürdürmesi inanılmaz. Bu yüzden onlara hayranım.”

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Apple'ın bir elektrikli araç üzerinde çalıştığı ise 2015’ten beri ortalıkta dolaşan söylentiler arasında. Kod adıyla Titan Projesi olarak anılan elektrikli araç çalışmalarının, birkaç yıl sonra küçültülüp yalnızca otonom sürüş teknolojisine odaklanıldığı konuşulsa da son günlerde bu proje ile ilgili söylentiler yeniden alevlendi. Hatta Apple’ın araç konusunda 2025’i hedef aldığı da dedikodular arasında.

“MUHTEMELEN 10 YIL SONRA BURADA OLMAYACAĞIM”

Kara Swisher, röportaj sırasında Cook'un yöneticilik kariyerine de odaklandı. Tarih henüz belli olmasa da muhtemelen 10 yıl içinde Apple'da çalışmayı bırakacağını belirten Cook, yerine kimin geçeceği konusunda da hiçbir ipucu vermedi.

1997'den beri Apple'da çalışan ve Steve Jobs'ın ölümüyle 2011'de CEO olarak kariyerine devam eden Cook, geçen yıl 60. yaşını kutlamıştı ve hemen ardından da şirketi kaç yıl daha yönetebileceği ile ilgili haberler çıkmıştı. Swisher'ın bu konudaki sorularına “On yıl daha mı? Muhtemelen değil. Ama şu anda kendimi harika hissettiğimi ve herhangi bir ayrılığın görünmediğini söyleyebilirim. Ancak on yıl uzun bir süre” dedi.

Swisher'ın Apple'da çalışmasaydınız ne yapardınız sorusuna ise; “Hiçbir fikrim yok, çünkü bu şirketi o kadar çok seviyorum ki, onsuz bir hayat hayal etmek zor. Ve bu yüzden burada olmayana kadar bunu bileceğimi sanmıyorum” dedi.

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