Apple CEO’su Tim Cook’un kazancı kıskandırdı

Amerikalı teknoloji devi Apple, geçtiğimiz mali yılda belirlenen hedeflerin aşıldığını açıkladı. Apple’ın 2020’deki iPhone satışları zayıf kalsa da dizüstü bilgisayar ve tablet satışlarının artması kârlılığın artmasına yetti.

2020 yılında firmanın kârı, pandemiden dolayı düşük beklense de dizüstü bilgisayar ve iPad satışlarıyla yüzde 3.9 oranında arttı. Apple’ın hisse fiyatı 2020 yılında yüzde 80’den fazla artış göstererek firmanın piyasa değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Apple Ceo'su Tim Cook ise, 2020 yılında yaklaşık 14.8 milyon dolar yani yaklaşık 108 milyon lira kazandı. Bu kazancın 3 milyon doları Cook’un maaşı, 10 milyon 731 bin doları ise ek ödeme olarak listelendi. Cook’un aylık kazancı 9 milyon lirayı aştı.



Güvenlik nedeniyle özel jet kullanması şart koşulan Tim Cook; seyahat giderleri, sağlık sigortası, tatil ve koruma masrafları gibi diğer tüm tazminatlar için ise 1 milyon 38 bin 259 dolar ödeme aldı. Böylece toplam kazanç 14.8 milyon doları da geçti.

1 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Tim Cook’un toplam kazancı bununla da sınırlı olmayabilir. Tazminatına ek olarak, İcra Kurulu Başkanı Tim Cook’un yıl boyunca toplam 281.9 milyon dolarlık sınırlı hisse senedi bulunuyor. Zira Bloomberg, yaptığı hesaplamalar ile Cook’un net kazancının 1 milyar doları aştığı görüşünde.

60 yaşındaki Bay Cook, 1998 yılında Apple’a katılmıştı.