Apple Pay’de artık Bitcoin kullanılabilir

Apple, Bitcoin’i Apple Pay’e ekledi. BitPay’den yapılan açıklamaya göre burada kullanılan kartlar artık Apple Wallet’a eklenebilecek. Bitcoin cüzdanı BitPay’in ABD’deki Ön Ödemeli Mastercard kullanıcıları artık kartlarını Apple Wallet’a ekleyebilecek ve Apple Pay üzerinden çevrimiçi olan alışverişlerde Bitcoin kullanabilecek.

BitPay Cüzdan uygulaması yalnızca Bitcoin’i değil, aynı zamanda kripto para birimleri olan Ether ve Bitcoin Cash’in yanı sıra dolara sabitlenmiş sabit coin’ler USD Coin, Gemini Dollar, Paxos Standard ve Binance USD’yi de destekliyor. Ayrıca firma Mart ayı sonuna kadar Google Pay ve Samsung Play içinde yeni destekler eklemeyi planlıyor.

BitPay CEO’su Stephen Pair yaptığı açıklamada, “BitPay Kartını kullanan binlerce müşterimiz var. Apple Pay’in bu sisteme eklenmesi ve yakında Google ile Samsung Pay’i de bu ekibe ekleyecek olmamız BitPay Kartını daha fazla yerde ve daha kolay kullanılabilir olması anlamına geliyor” dedi.

EKLEMEK İÇİN GÜNCEL UYGULAMA YÜKLENMELİ

BitPay kartı Apple Wallet’a eklemek için en güncel BitPay uygulamasına sahip olmak gerekiyor. Apple Pay’e kripto para harcamalarının eklenmesi, Pazartesi günü Apple’ın kendi kripto para birimi değişimini başlatması gerektiğini öne süren bir analist raporunun ardından geldi.

Apple, Tesla CEO’su Elon Musk’ın Dogecoin kripto para birimine olan ilgisini dile getirmesinden kısa bir süre sonra Bitcoin’i Apple Pay’e ekledi. Tesla, otomobillerinde yakın zamanda ödemeler için bitcoin kabul edeceğini de söylemişti.