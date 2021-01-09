Apple Watch dokunmadan kullanılabilecek

Dokunmatik ekranları, cihazlarımızla etkileşim kurmanın daha erişilebilir yollarından biri olarak düşünürüz. Ancak bazı koşullarda çeşitli fiziksel ve bilişsel engeller dokunmatik ekranı kullanmayı imkansız hale getirebilir.

Mudra Band adlı yeni teknoloji ürünü CES 2021 İnovasyon Ödülü’nün sahibi oldu. Konsept, Myo Kuzey kol bandına (Thalmic olarak biliniyordu) benzer. Bir Apple Watch ile birlikte çalışan Mudra Band, beyniniz tarafından parmaklarınıza gönderilen elektrik sinyallerini algılamak için bir sensör kullanıyor.

Derin öğrenme algoritması daha sonra bu dürtüleri analiz ediyor ve bunlara karşılık gelen parmak hareketiyle eşleştiriyor.

Bu bilgileri Bluetooth LE’nin yardımıyla Apple Watch’a gönderiyor. Bu şekilde yüzük parmağınız Siri’yi etkinleştirirken serçe parmağınız şarkıları atlayabilirsiniz.

Bu arada, Mudra Band mart ayındaki resmi satış tarihinden önce ön sipariş ile 179 dolara satın alınabiliyor.

Mudra Band’ın arkasındaki startup şirketi olan Wearable Devices, cihazı ilk olarak Indiegogo destekçilerine sundu.

Wareable Devices, bu kullanım örneklerini geliştirmek için ABD, İsrail ve Japonya’daki üniversitelerle birlikte çalışıyor.