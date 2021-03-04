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Apple’a bir rekabet soruşturması da İngiltere’den

İngiltere'de Apple'a rekabet soruşturması açıldı. Apple, uygulama mağazasında aldığı yüksek komisyonlar nedeniyle geliştiricilerin tepkisini çekiyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:50, 04/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Apple’a bir rekabet soruşturması da İngiltere’den

ABD teknoloji devlerinin karşı karşıya kaldığı rekabet soruşturmalarına bir yenisi eklendi. iPhone üreticisi Apple'a karşı İngiltere'de rekabet soruşturması başlatıldı.

İngiltere'nin rekabet kurumu olan CMA, uygulama geliştiricilerin Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'a ilişkin şikayetler üzerine adım attı. Geliştiriciler, Apple'ın adil olmadığını ve tekelci bir çizgide hareket ettiğini öne sürdü.

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YÜKSEK KOMİSYONLAR TEPKİ ÇEKİYOR

Apple'ın uygulamalardan yüzde 30'a kadar komisyon alması, uzun süredir yazılımcıların şikayetlerine neden oluyor.

Apple'a benzer bir soruşturma da Hollanda'da açılmıştı. Geçen yıl Avrupa Komisyonu da Apple'ın uygulamalardan aldığı komisyonlarla ilgili benzer bir soruşturma açmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:16:46,