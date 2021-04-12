Apple’a bir şok daha: Üst düzey iPad’e parça bulamıyorlar

California merkezli teknoloji devi Apple’ın başı ürün tedariği ile bir hayli yoğun… Geçen hafta hem çip hem de ekran malzemelerinde yaşanan sıkıntı dolayısıyla piyasadaki ürünlerin üretimini aksatan Apple’ın şimdi de bu ay içerisinde piyasaya sürmeyi planladığı üst düzey iPad Pro tabletlerin lansmanını ertelediği ortaya çıktı.

Geçen hafta halihazırda piyasada bulunan iPad ve MacBook’ların üretim sürecinde yaşanan sıkıntı ve malzeme eksikliği sebebiyle ürünlerin teslimatının 3-4 hafta geciktiğinin ortaya çıkmasının ardından ABD merkezli ünlü medya kuruluşu Bloomberg, üst düzey tabletlerin üretiminin ve tanıtımının geciktiğini yazdı.

LANSMAN GERÇEKLEŞECEK AMA…

Bloomberg’e konuşan kaynaklar Apple’ın bu ay piyasaya sürmeyi planladığı üst düzey iPad’leri ekran tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle piyasaya süremediğini iddia etti.

12.9 inçlik iPad Pro’da yeni bir MiniLED ekran teknolojisi tanıtmayı planlayan Apple’ın Nisan ayının ikinci haftasında ürünleri görücüye çıkarması bekleniyordu. Fakat Bloomberg’e konuşan kaynaklar Apple’ın tedarikçilerinden beklenen malzemelerin gelmediğini söyledi. Apple’a çalışan bir MiniLED üreticisinin yakın zaman içerisinde üretimini askıya aldığı belirtildi.

Öte yandan Apple’ın bu soruna rağmen Nisan ayının ikinci yarısında iki farklı boyutta iPad Pro tanıtmayı planladığı belirtildi.

MINILED TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Apple’ın yeni nesil cihazlarında kullanacağı MiniLED teknolojisi daha önce kullanılmadı. Bu ay içerisinde tanıtılması planlanan MiniLED ekran teknolojisi, ekrandaki kontrast oranını geliştirerek daha parlak bir görüntü sunmayı amaçlıyor.

Apple’ın bu yeni teknolojiyi şimdilik sadece daha pahalı olan 12.9 inçlik iPad Pro modelinde kullanması bekleniyor. Üretim sürecinde yaşanan sıkıntı Apple’ın en pahalı tableti iPad Pro’nun çok daha geç bir sürede dağıtıma çıkacağı anlamına da geliyor.

Nisan ayında tanıtılması planlanan yeni iPad Pro modelleri Apple’ın 2021’de satışa sunacağı ilk büyük ürünler olacak. Özellikle evden çalışma ve uzaktan eğitim ile birlikte Apple bu kategoriye ağırlık vermeye başladı.

iPad Pro’da yeni bir ekran teknolojisinin yanı sıra Apple, çok daha hızlı bir işlemci ve USB-C girişi de destekleyecek.

iPad, 2020’nin son çeyreğinde şirkete 8.4 milyar dolar gelir sağlarken bu oran 2014’ten beri en yüksek seviye olarak dikkat çekti.

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