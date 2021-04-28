Apple’dan ABD ekonomisine katkı: 20 bin yeni istihdam, 430 milyar dolar yatırım

Apple CEO’su Tim Cook yaptığı açıklamada, pandeminin ekonomik olarak verdiği zararı giderme ve toparlanma çalışmalarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu toparlanma ve yeniden inşa zamanında Apple, 50 eyaletin tamamına ulaşan nesilsel bir yatırım yaparak inovasyona ve üretime olan bağlılığını ikiye katlıyor. 5G’den yapay zekaya kadar son teknolojide işler yaratıyoruz. Yeni nesil işletmelere yatırım yapıyoruz ve tüm çalışmalarımızı daha yeşil ve daha adil bir gelecek için inşa ediyoruz.”

Bu yatırım, Apple’ın 2018’de belirlediği beş yıllık 350 milyar dolarlık hedefinden %20 daha fazla.

SADECE KUZEY CAROLINE İÇİN 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Kaliforniya merkezli teknoloji devinin yayınladığı basın bültenine göre, 20 eyalette istihdam yaratan ve yaratıcı sektörü destekleyen bir planlama söz konusu. Ayrıca yeni bir kampüs ve mühendislik merkezi kuracağı, en az 3.000 ek iş imkanı yaratacağı Kuzey Carolina’ya 1 milyar doların üzerinde para yatırmayı planlıyor.

Şirket büyük Raleigh-Durham bölgesindeki ve Tar Heel eyaletindeki okulları ve topluluk girişimlerini desteklemek için de 100 milyon dolarlık bir fon oluşturacak ve en çok ihtiyaç duyulan 80 ilçenin altyapı harcamalarına 110 milyon dolardan fazla katkıda bulunacak. Basın açıklamasına göre, Apple’ın Kuzey Carolina’daki yatırımlarının eyalete yılda 1,5 milyar doların üzerinde ekonomik fayda sağlaması bekleniyor.

Apple COO’su Jeff Williams yaptığı açıklamada, “Bir Kuzey Carolina yerlisi olarak, Apple’ın büyüdüğüm topraklarda genişlemesine ve yeni uzun vadeli iş fırsatları yaratmasına sevindim. Bu yeni yatırımın eyaletteki eğitim ve kritik altyapı projelerini de destekleyeceğinden gurur duyuyoruz. Apple, yaklaşık yirmi yıldır Kuzey Carolina’nın bir parçası, önümüzdeki parlak bir geleceği dört gözle bekliyoruz” dedi.

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