Appledan Facebook’a ret: Olumsuz yorumları kaldırmıyor

NBC News’e göre; Filistin yanlısı protestocular Filistin içeriklerine yönelik uygulanan sansür nedeniyle koordineli bir şekilde Facebook uygulaması hakkında olumsuz yorumlar bırakmaya başladılar. Bunun üzerine uygulama Apple’dan bu yorumların kaldırılmasını talep etse de isteği reddedildi.

Cumartesi günü Facebook uygulaması, geçen hafta aldığı dört yıldızdan sonra App Store’da beş yıldız üzerinden 2,3 puan aldı. NBC, tek yıldızlı değerlendirmelerin #FreePalestine veya #GazaUnderAttack gibi sansürlenen etiketlerden kaynaklandığını belirtiyor.

SANSÜRLENDİKLERİNİ VE SUSTURULDUKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR

Facebook’tan kıdemli bir yazılım mühendisi, “İsrail ile Filistin arasındaki son yaşananlarla birlikte kullanıcı güveni önemli ölçüde düşüyor. Kullanıcılarımız durumu ele alış biçimimizden rahatsız. Kullanıcılar sansürlendiklerini ve susturulduklarını hissediyorlar. Sonuç olarak da 1 yıldızlı yorum bırakarak protesto etmeye başladılar” dedi.

Gelişmeler üzerine Facebook, olumsuz yorumların kaldırılması için App Store ile iletişime geçti; ancak Apple isteği reddetti.

YORUMLAR YANLIŞLIKLA KALDIRILDI

Filistin yanlısı aktivistler, bir süredir birçok sosyal medya sitesinin Filistin yanlısı içerik ve hesapları kısıtladığından veya sildiğinden şikayet ediyorlar.

Instagram, Kudüs’teki kutsal cami El-Aksa’ya atıfta bulunan hashtag’lerle paylaşımların “yanlışlıkla” şiddet veya tehlikeli örgütlerle ilişkili olarak değerlendirildiğini belirtti. Facebook ve Instagram adına yapılan açıklamalarda algoritmalarındaki bir aksaklıktan kaynaklı olduğu belirtildi.

Los Angeles Times; bazı kullanıcıların, Filistin ile ilgili gönderilerin kaldırılmaması için çevrimiçi algoritmaları kandırmak amacıyla noktalama işaretlerinden yoksun eski bir Arapça komut dosyası kullanmaya başvurduklarını bildirdi. Bazıları da “Filistin” veya “İsrail” gibi kelimeleri kasıtlı olarak yanlış yazdılar veya daha görünür kılmak için gönderilerinde COVID-19 temalı etiketler kullandılar.

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