Apple’dan “yeni ve harika” proje için atamalar

Apple firmasında neredeyse 25 yıldır çalışan Dan Riccio, yeni bir projeye odaklanan bir göreve başlayacak.

Riccio, “Apple’da çalışmak ömür boyu sürecek bir fırsat oldu. 23 yıl boyunca ürün, tasarım ve donanım mühendisliği ekiplerimizi yönettikten sonra… Değişim için şimdi doğru zaman. Sırada, ‘en sevdiğim şeyi yapmayı dört gözle bekliyorum‘ durumu var. Tüm zamanımı ve enerjimi Apple’da daha fazla heyecanlanamayacağım yeni ve harika bir şey yaratmaya odaklayarak geçireceğim” açıklamasında bulundu.

Firmanın “yeni ve harika” olarak belirttiği projesiyle ilgili resmi detaylar ve ipuçları açıklanmadı. Son zamanlarda yapılan spekülasyonlar, Apple’ın otonom yeteneklere sahip bir elektrikli otomobil planlarında işleri bir üst düzeye çıkarabileceğini öne sürüyor. Hyundai kısa süre önce iki şirketin böyle bir proje hakkında görüştüğünü açıklamıştı.

Apple’ın ayrıca gelecek yıl piyasaya sürülebilecek bir sanal gerçeklik başlığı ve artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışacağı düşünülüyor.

Cook, son atadığı kişiye kesinlikle güveniyor ve Riccio’yu “kendisini donanım mühendisliği ekiplerimizin cesur ve vizyoner bir lideri yapan derin uzmanlığa ve geniş deneyime sahip bir adam” olarak tanımlıyor.

Riccio’nun boşalan görevi, 2001 yılında Apple'ın ürün tasarım ekibine katılan ve 2013 yılından bu yana şirketin donanım mühendisliği biriminde başkan yardımcısı olan John Ternus tarafından doldurulacak.

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