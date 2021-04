Apple’ın 45. yılında Tim Cook’tan mektup

Teknoloji devi 1 Nisan 1979'da hareketli yolculuğuna başladı. Cupertino'da kurulduğundan bu yana teknolojiye yön veren şirket, bugün 45. yaşını kutluyor. Tim Cook mektubuna şirketin, teknolojinin neleri başarabileceğini gösterecek ürünler yaratmak için California, Cupertino’da kurulduğunu belirterek başladı.

Apple ile ilgili bazı şeylerin yıllar içinde değişmiş olsa da, teknolojiyi odağına almaktan vazgeçmediklerini belirten Cook; M1 çipinden 5G iPhone’lara, eğitimin ve üretkenliğin çehresini değiştiren iPad’lerden insanların sağlığını koruyan saatlere kadar teknolojinin hızını hep yakaladıklarının altını çizdi.

Koronavirüsün etkilerine de değinen Tim Cook şözlerine şu şekilde devam etti: “Geçtiğimiz yılın her birimizi hayal edemeyeceğimiz bir şekilde test ettiğini biliyorum. Hepimizden uyum sağlamamız istendi. Bu süre zarfında başarılarımızın, bizi son derece gururlandırması gerektiğini biliyorum. Daha parlak günlerin ileride olduğunu biliyoruz.”

Apple'a yeni katıldığı sıralar yine bir yıldönümü kutlamasında Steve Jobs'ın attığı e-postayı hatırlatan Cook, “Şimdiye kadar harika bir yolculuk oldu, ancak henüz yeni başladık, demişti. Bu hâlâ doğru. Hikayenin sonunda hiçbirimizin burada olmayacağını unutmayın, ancak anlatılmaya değer bir hikaye olduğundan emin olmak, hepimizin görevi” diyerek sözlerini bitirdi. Cook, Jobs’ın sözleriyle Twitter’da da bir kutlama mesajı yayınladı.

As Apple celebrates 45 years today, I'm reminded of Steve's words from many years ago: “It's been an amazing journey so far, yet we have barely begun.” Thanks to every member of our Apple family for all you've done to enrich lives. Here's to the next 45 years & beyond!

— Tim Cook (@tim_cook) April 1, 2021