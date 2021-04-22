Apple’ın başı fidyecilerle dertte, 50 milyon dolar istediler

The Record'un haberine göre; bir fidye yazılımı olarak bilinen REvil isimli grup, Apple ürün planlarını Apple tedarikçisi olan Quanta adlı Tayvanlı bir şirketten çaldıklarını söyledi.

REvil, Macbook ve Apple Watch gibi görünen ürün şemalarını yayınlamaya başladı. Grup, şirketi fidyenin karşılanmadığı her güne karşılık daha fazla veri yayınlamakla tehdit etti.

SON ÖDEME TARİHİ 1 MAYIS

The Record’un haberine göre grup yaptığı açıklamada, ekiplerinin gizli çizimleri ve gigabaytlarca kişisel verinin satışı için birkaç büyük marka ile pazarlığa oturduklarını belirtiyor ve sözlerini Apple'a bir öneriyle bitiriyor: “Apple’ın mevcut verileri 1 Mayıs’a kadar geri almasını tavsiye ediyoruz.”

Macbook’ların büyük bir üreticisi olan Quanta, Bloomberg’e yaptığı bir açıklamada güvenlik sistemlerinin ihlal edildiğini doğruladı.

Şirket Bloomberg’e verdiği demeçte şu sözlere yer verdi: “Quanta Computer’ın bilgi güvenliği ekibi, Quanta sunucusuna yapılan az sayıda siber saldırı sonucu BT uzmanlarıyla çalıştı. Gözlemlenen son anormal faaliyetle ilgili olarak güvenlik güçleri ve veri koruma yetkilileriyle iletişim halindeyiz. Şirketin operasyonuna önemli bir etkisi olmadı.”

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