Apple’ın cirosu 100 milyar doları geçti

Dünyanın önde gelen akıllı telefon ve kişisel bilgisayar üreticilerinden Apple, mali yılının ilk çeyreğinde 100 milyar doların üzerinde ciro elde etti.

İlk çeyrekte ciro, geçen yılın aynı dönemindeki 91,82 milyar doların çok üzerinde 111,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Analistler ise 103,27 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

Foreks’te yer alan habere göre net karını 28,76 milyar dolar olarak duyuran Apple, 1,41 dolar olan analist beklentilerinin üzerinde, 1,68 dolar, hisse başına kar açıkladı.

iPHONE 12 ETKİSİ

Ciroda Apple’ın yeni piyasaya sürdüğü iPhone 12 modeline talebin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Apple, geçen yılın ekim-aralık dönemini bilançosunda 2021 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ediyor.

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