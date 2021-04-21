Apple’ın lansmanı gerçekleşti: Yeni cihazlar, farklı renk seçenekleri, servisler…

Apple'ın bir süredir merakla beklenen Spring Loaded etkinliği nihayet dün gerçekleşti. Pandemi nedeniyle online gerçekleşen etkinlikte şirketin CEO'su Tim Cook, geliştirdikleri yeni ürünleri ve servisleri anlattı.

iMAC'LER BAŞROLDE

Etkinlikte özellikle iMac'lerdeki değişim dikkat çekti. Stüdyo kalitesinde mikronlar ve hoparlörlü ses sistemleri içeren iMac'ler; yedi farklı renk seçeneği ile göz kamaştırıcı bir hale gelmiş. Renkleriyle 1998'de piyasaya sunduğu ikonik iMac G3'ü hatırlatan yeni iMac; yeşil, sarı, turuncu, mavi, pembe, mor ve gümüş renk seçenekleriyle etkinliğin gözbebeği oldu.

Ayrıca yeni iMac, Apple’ın M1 çipi tarafından desteklenen Mac modelleri ailesinin en son üyesi oldu. 4.5K retina ekranı, şimdiye kadar bir Mac’te bulunan en iyi kamera, mikrofon ve hoparlörler ve macOS Big Sur’un gücüyle bir araya gelen Touch ID ile insanların iMac hakkında sevdiği her şeyi yepyeni bir düzeye taşıyor.

Apple, yeni iMac için, şimdiye kadar bir Mac’te bulunan en iyi ses sistemine sahip olduğunun altını çiziyor. Renk seçenekleri ve ses sistemi yanında TouchID ile gelen ilk bilgisayar olması da yeni iMac'i ön plana çıkarıyor.

24 inçlik iMac’lerin önsiparişinin Türkiye’de Nisan ayının sonunda verileceği belirtilirken teslimatların ise Mayıs ayının sonunu bulması bekleniyor. 14.499 TL’den başlayan iMac’lerin en yüksek konfigürasyona sahip modeli ise 18.899 TL olarak belirlendi.

AİLEYE YENİ BİR RENK SEÇENEĞİ KATILDI

Lansmanda dikkat çeken bir diğer yenilikse iPhone 12 ve iPhone 12 Mini'lere gelen renk seçeneği oldu.

Apple’ın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak yeni renk seçeneği için şunları söyledi: “Yeni mor kaplama, tam ilkbahar zamanında geldi. Seriye parlak ve eğlenceli bir seçenek olarak geliyor ve müşterilerin de bunu seveceğini düşünüyoruz.”



YENİ CİHAZLAR

Etkinlik öncesinde gelen bilgilerde AirTag'den söz ediliyordu. Kullanıcılara eşyalarını kaybetmeleri halinde kolaylıkla bulmalarını sağlayacak AirTags'ler de lansmanda görücüye çıktı.

Dörtlü paket halinde satışa sunulacak AirTag, istediğiniz eşyaları takip etmenizi sağlarken sesli uyarı imkanına da sahip…



iPAD’LERİN FİYATI 22 BİN TL’YE ÇIKTI

Bahar etkinliğinde iPad ile de yenilikleri duyurmayı ihmal etmeyen Apple, 8 çekirdekli M1'e yer verdiğini açıkladı.

Bu yenilikle cihazların önceki modellerden daha hızlı olacağı belirtildi. Ayrıca yeni iPad, kamera özellikleri ve görüntü kalitesiyle de oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor.

Henüz Türkiye’de satışa sunulmayan iPad Pro’ların baz fiyatı 8599 TL olarak açıklandı. 2 TB’lık 11 inçlik iPad Pro’nun fiyatı ise 22.299 TL olarak belirlendi.

PODCAST SERVİSİ

Bahar lansmanı yeni podcast servisinin tanıtımı ile açıldı. Apple Music'te kullanıcılara sunduğu fiyatı Spotify'ın iki katına çıkaran şirket, podcast için de rekabete hazır görünüyor. Şirket, yeni servisi, gelecek ay itibarıyla 170 ülkede kullanıma sunacak.

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