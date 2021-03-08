Apple’ın merak edilen ürünlerinin lansman tarihleri

Apple ürünleriyle ilgili doğru tahminleriyle tanınan TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, firmayla ilgili yeni tahminlerde bulundu.

Kuo, MacRumors tarafından yapılan bir araştırmanın notunda “Apple’ın MR / AR ürün yol haritasının üç aşama içerdiğini tahmin ediyoruz: 2022’ye kadar kask tipi, 2025’e kadar gözlük tipi ve 2030-2040’a kadar kontakt lens tipi olacak” dedi. Ayrıca Kuo, “Kask tarzında olan ürün artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (VR) deneyimleri sunacak. Gözlük ve kontakt lens türü ürünlerin AR uygulamalarına odaklanma olasılığı ise diğer ürünlere göre daha yüksektir.” açıklamalarında bulundu.

Apple bu konuda henüz bir paylaşım gerçekleştirmedi. Kuo’ya göre, Apple’ın tasarım ekibi MR kulaklığı için, her biri 200 ile 300 gram arasında ağırlıkta olan bir dizi prototip üzerinde çalışıyor. Ancak firma bu ağırlığı yarı yarıya azaltmaya çok hevesli. Bu ölçek Facebook’un Oculus Quest 2 kulaklığından çok daha hafif olduğu anlamına geliyor.

MR KULAKLIK SÖYLENTİLERİ

Apple'ın ilk MR kulaklığı için söylentiler arasında 8K ekranlar, şu anda MacBook serisinde kullanılan M1 çipine benzer Apple Silicon işlemciler, el izleme ve göz izleme için bir düzine kamera ve lidar sensör ile yeterli pil ömrü yer alıyor.

Kuo fiyatlandırmayla alakalı, The Information’ın yakın tarihli bir raporunda önerilen fiyatın üçte biri olan ve yaklaşık 1000 dolar olabileceğini söyledi.