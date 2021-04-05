Artık havadan da DNA alınabilecek

Araştırma ekibinin, öncelikle çıplak kör fareleri üzerinde denedikleri yöntemde; beş ila 20 dakika boyunca basınç filtreleriyle birleştirilmiş bir pompa kullanıldı. Ardından da ortaya çıkan örneklerdeki genleri bulmak için standart kitlerle çalışmaya devam edildi. Bu yöntem sadece farelerin DNA’sını (hem yuvalarında hem de geniş bir odada) saptamakla kalmadı, aynı zamanda bazı insan DNA’larını da yakaladı.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Elizabeth Claire, çalışmayla ekolojistlerin biyolojik ortamları incelemelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını söylerken, yeterli geliştirmelerin yapılması halinde çok daha geniş bir alanda da kullanılabileceğini belirtti. Uygulamanın; adli tıpta, bir suç mahallinde şüphelilerin belirlenmesinde, koronavirüs gibi hava yoluyla bulaşan virüslerin nasıl yayıldığını anlamakta yardımcı olabileceği bekleniyor.

Araştırma ekibi uygulamayı geliştirmek için NatureMetrics gibi özel şirketlerle de çalışıyor. Şu anda kalabalık odalarda ya da dış mekanlarda çok iyi çalışmayabileceği öngörülen uygulamanın ilerleyen zamanlarda çok daha pratik bir kullanıma sahip olması hedefleniyor.