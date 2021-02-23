Artırılmış gerçeklikle evinizi sanat galerisine çevirebilirsiniz

Olafur Eliasson’un Solar Friend ve Tomas Saraceno’nun Tavus Kuşu Örümceği gibi eserleri evde sergilemek artık mümkün… Tek sorun, fiziksel olarak orada olmayacaklar. Ancak akıllı telefondaki bir uygulama aracılığıyla sanal olarak görülebilecekler.

AR (artırılmış gerçeklik) sanatı, popüler cep telefonu oyunu Pokemon Go’yu geliştiren teknolojiye dayanıyor. KAWS, Cao Fei ve Judy Chicago gibi çağdaş sanatçılar tarafından uyarlanıyor.

Fikir, izleyicilerin salgın sırasında dijital sanat eserlerini bilim kurgu ile gerçekliği birleştirerek evin içindeki ve dışındaki yüzeylere konumlandırarak sanatlarını icra etmelerini sağlamaya bir adım olarak geliştirildi.

Danimarkalı-İzlandalı sanatçı Eliasson: “Bu zor zamanlarda stüdyomda kendinize harikalarla meşgul olmanızı sağlayacak işler için mesai harcadım. Mutfak masanızın üzerine bir gökkuşağı ve ana kapılarınızın önüne bir güneş koyabilirsiniz” dedi.

AR platformu Acute Art’ın yöneticisi Daniel Birnbaum, galeriler kapalıyken bunun sanatı keşfetmenin ve onunla ilişki kurmanın “samimi” bir yolu olduğunu söyledi.

VENEDİK BİENALİ’NDEN ÇOK İNSANA ULAŞTI

Yakın zamanda dünyanın en büyük açık hava AR sergisini Londra’da başlatan Birnbaum, bu çalışmasını evdeki insanlara sunmadan önce “Olafur Eliasson’ın AR çalışmaları Venedik Bienali’nden daha fazla insana ulaştı, bu yüzden ‘bu’ yeni bir imkan” dedi.

Eliasson, Covid-19 nedeniyle üç sergiyi kapattıktan sonra geçtiğimiz günlerde AR’ye döndü. Tate Modern sanat galerisini aydınlatan dev güneşi de dahil olmak üzere dokunsal ve fiziksel çalışmalarıyla ünlü çevreci sanatçı, sanal bir “illüzyon ve merak” dünyasına doğru ilerliyor.

“Oturma odanızda, kulağa ne kadar saçma gelse de ‘güneşin’ olması kelimenin tam anlamıyla çok sıcak bir ortamdır!” dedi.

EVDE MICHELANGELO’NUN HEYKELİ

Ancak geleneksel galeri alanına meydan okumak yerine, AR’nin onu tamamlayacağı düşünülüyor. Yakında evinizde Michelangelo’nun bir heykeline, oturma odanızda bir Davut heykeline sahip olacaksınız ve bunu ailenize gösterip sonra, “Hadi Covid bittiğinde Floransa’ya gidip gerçeğini görelim” diyeceksiniz.

EVDE SERBEST KALMIŞ DEV ÖRÜMCEK

Arjantinli sanatçı Tomas Saraceno, dev bir örümceğin evlerinde serbest kalmasına izin vererek insanları korkularıyla baş etmeye teşvik etmek için artırılmış gerçeklik kullanıyor. Saraceno, örümcek sanatının “güzel” olabileceğini, bir “sürpriz” unsuru yaratabileceğini ve araknofobinin üstesinden gelmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

ÇİZGİ FİLM HEYKELLERİ 50 BİN DOLAR

Sanal sanat eserlerinin işlev görmesi için para kazanması gerekiyor ve dünyanın en tanınmış çağdaş sanatçılarından biri olan Kaws, artırılmış gerçeklikten ilk para kazananlardan biri.

Companion (Expanded) adlı eserinin sınırlı sayıda sanal heykelleri, 25’lik bir baskıdan her biri 10 bin dolar karşılığında satıldı ve şimdi çizgi film karakterinin ek heykel serileri, 10’luk bir baskıdan kopya başına 50 bin dolar fiyatla satılıyor…

Feminist manzara sanatçısı ve yazar Judy Chicago, 1960’ların sonlarından bu yana renkli duman heykelleriyle ilgi görüyor. Artık AR kullanıcıları bunları kendi arka bahçelerinden başlatıp keyfini çıkarabilir. Judy, sanatının tamamen “keşif” ile ilgili olduğunu ve AR’nin “baskı yapımı gibi sanatı demokratikleştirme” potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Nina Chanel Abney, Martin Luther King Jr’ın “Bir Hayalim Var” konuşmasını yaptığı Washington DC’deki tarihi yürüyüşün 57. yıldönümü münasebetiyle ilk AR çalışması olan Imaginary Friend’i başlattı.

Genellikle Edvard Munch’ın doğrudan varisi olarak tanımlanan başka bir sanatçı Bjarne Melgaard, bronz heykelleri Octo’yu ‘Devekuşu Yumurtası ve Ampul Adam’ ile aldı ve onlara AR teknolojisi uyguladı.

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