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ASELSAT 3U Küp Uydusu gökyüzüne havalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAT 3U Küp Uydusu'nun, SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine bugün başarıyla gönderildiğini duyurdu.

Güncellenme: 23:47, 24/01/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
ASELSAT 3U Küp Uydusu gökyüzüne havalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*ASELSAN tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX’in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi.

*ASELSAT, kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. DHA

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