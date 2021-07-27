Aşkı bulmak için yapay zekâya güveniyorlar

Siber güvenlik firması Kaspersky’nin yayınladığı yeni bir araştırmaya göre, flört uygulaması kullanıcılarının neredeyse yarısı biriyle eşleşmek için yapay zekâya güveniyorlar. Ancak bu güven aynı zamanda kullanıcıları tehlikeye de atabilir. Kaspersky ayrıca birçok flört uygulamasının büyük gizlilik riskleri olduğu konusunda da uyarıyor.

Teknolojinin ilişkiler üzerindeki etkisini araştırmak için Kaspersky, flört uygulaması kullanan 18.000 kişi ile anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 44’ü yapay zekânın eşleştirmesine güveneceklerini söyledi ve yüzde 64’ü algoritmik önerilerin tercihlerine tam olarak karşılık geldiğini belirtti.

Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 54) flört uygulamalarının süreci çok daha kolaylaştırdığını söyledi.

Ancak bu güven bazı sorunlara neden olabilir. Kaspersky ayrıca flört uygulamalarının kullanıcılar hakkında çok fazla kişisel bilgi ifşa ettiğini ve bazı durumlarda insanları savunmasız bırakabileceğine dikkat çekti.

Kaspersky’de güvenlik araştırmacısı olarak çalışan David Jacoby, “Öneri hizmetlerinin faydalarına ve olanaklarına rağmen, her zaman tetikte olmanız ve ekranın diğer tarafında kimin olduğundan emin olamayacağımızı hatırlamanız gerekir” dedi.

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