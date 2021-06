Avustralyalı medya kuruluşu Google ve Facebook sayesinde 30 ila 40 milyon dolar kazanacak

Avustralya’nın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Nine Entertainment Co Holdings Ltd, hem Facebook hem de Google ile anlaşmalar yaptığını açıkladı.

Anlaşmaya göre; Facebook, haber video klipleri ve Facebook haber ürünlerindeki dijital haber makalelerine erişim için Nine’a ödeme yapacak. Anlaşma, ilk etapta üç yıla kadar sürecek.

Nine, News Showcase ve diğer haber ürünleri için de Google’a haber içeriği sağlayacak. Beş yıllık anlaşma kapsamında Google, Nine’ın platformlarında daha fazla pazarlama yapacak.

GAZETECİLİĞİMİZE KATKISI OLACAK

Nine CEO’su Mike Sneesby, çalışanlara gönderdiği bir e-postada yeni anlaşmaları ise şu şekilde tanımlıyor; “Bu anlaşmalar, birinci sınıf gazeteciliği desteklemeye katkıda bulunacak.”

Nine, ödenecek miktarın ilk yıllarda sabit bir yıllık ücret olduğunu söylüyor. Nine’ın kendi gazeteleri The Sydney Morning Herald ve The Age ise anlaşmaların yüz milyonlarca dolar değerinde olduğunu bildiriyor.

30 – 40 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ SAĞLAYACAK

ASX açıklamasına göre, anlaşmalar Nine’ın yayıncılık bölümünün net gelirini önümüzdeki mali yılda 30 ila 40 milyon dolar artırmasına yardımcı olacak.

Avustralya’nın geleneksel medya pazarına hakim olan Rivals Seven West Media Ltd ve Rupert Murdoch’s News Corp, geçtiğimiz aylarda benzer anlaşmalara imza atmıştı. Ancak hiçbiri anlaşmaların mali ayrıntılarını açıklamadı.

Anlaşmalar, Avustralya’da Google ve Facebook gibi platformların yayımlanan haber içerikleri için medya kuruluşlarına para ödemesini öngören yasanın yürürlüğe girmesinden sonra geldi.

Facebook, tüm üçüncü taraf içeriğini kısa süreliğine engellemesine neden olan yasalar konusunda hükümetle sert bir anlaşmazlık süreci geçirdikten sonra bölgesel ve uzman şirketlerin içeriğine ödeme yapmak üzere harekete geçti.

İlginizi Çekebilir Avustralya'da yasa geçti, Google ve Facebook medyaya para ödeyecek

İlginizi Çekebilir Google Avustralya'daki arama motorunu kapatabilir