Barcelona’da yaşlılara robotlar bakacak

İspanya'nın Barcelona kenti yönetimi, yaşlı vatandaşlarının günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri için teknolojiden faydalanmaya çalışıyor.

Belediye meclisi, robot bakıcıları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Henüz deneme aşamasında olan proje kapsamında 75 yaşında bir Barcelona sakini Margarita Fernandez, yaklaşık 2 aydır “Misty” adlı robotla yaşıyor. Tek başına yaşayan Barcelona'da yaşı ilerlemiş kişiler hem robot ile arkadaşlık ediyor hem de ilaçlarını almak gibi günlük rutinini yerine getiriyor.

Robot bakıcı ile yaşayan Margarita Fernandez, “Yaptığı şeyler, yalnız yaşayan ve bir arkadaşa ihtiyaç duyan yaşlı insanlara yardım edişi ilginç. Hayatı biraz olsun keyifli hale getiriyor” dedi.

YIL SONUNDA HEDEF 50 ROBOT



Barcelona Sosyal Haklardan Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Laura Perez, “Gelecekte uzaktan bakım hizmetinin nasıl olabileceği ve şehirdeki yaşlıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl karşılayabileceğimiz konusunda bize bir fikir veriyor” ifadelerini kullandı.

Barcelona Belediye Meclisi yıl sonuna kadar 50 eve daha robot bakıcı sağlamayı hedefliyor.