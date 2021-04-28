Beeple: NFT, dot-com balonu gibi

Bir dijital sanat eserini 69 milyon dolara satarak yeni bir rekora imza atan dijital sanatçı Beeple, NFT pazarının, 1990’ların sonundaki dot-com balonunda olduğu gibi bir seyir izleyeceğini düşünüyor.

The Street'e yaptığı açıklamada; dot-com balonu sırasında da pek çok değersiz internet sayfasının kurulduğunu, daha sonra bunların kullanımının bırakıldığını ve NFT’lerin de geleceğinin benzer olacağına inandığını söyledi.

NFT’LER BALON OLABİLİR

Beeple, dijital sanatın geleneksel sanatla aynı değere sahip olabileceğine ve düşük değerli içerik ayıklandıktan sonra yüksek fiyatlandırılmaya devam edeceğine inanıyor. Ve sözlerine şöyle devam ediyor: “İnsanlarla duygusal bağ kurarsa, değeri olacaktır.”

Mart ayında Beeple’ın bir eseri, müzayedede 69 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı. Bu satışa rağmen eser alıcısı; daha sonra dijital sanata yatırım yapmanın oldukça riskli olduğunu ve NFT’lerin bir balon olabileceğine inandığını söyledi.

DEĞERLERİ DÜŞMEYE BAŞLADI

Şimdi Beeple’ın kendisi de bu görüşü yineliyor ve birçok kripto sanat eserinin değersizleşeceğini belirtiyor.

Bir NFT izleme ve analiz merkezi olan nonfungible.com tarafından toplanan verilere dayanarak, sanat NFT’lerinin değeri geçtiğimiz ay düşüş göstermeye başladı. Satışların sayısı ve onlara ödenen para miktarı, satıcıların ve alıcıların miktarında gözlemlenen düşüşü gösteriyor.

NFT’ler, blockchain teknolojisine dayanan videolar, görsel öğeler veya ses gibi dijital öğeler. Benzersizler ve değiştirilemezler, bu nedenle genellikle koleksiyon öğeleri olarak görülüyorlar. Herkes NFT’yi çevrimiçi olarak görebilir, ancak yalnızca bir kişi ona sahip olabilir.

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