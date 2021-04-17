Bilim insanları 2020’yi okyanuslar için en sessiz yıl olarak tanımladı

Bir süredir insanlar yüzünden ortaya çıkan gürültü kirliliği, okyanuslarda büyüyen bir endişeydi. İletişim kurmak ve yollarını bulmak için sese bağımlı olan türler bu gürültü kirliliğinden olumsuz yönde etkileniyordu.

Kuzeydoğu Pasifik’teki araştırmalar, 1960’lar ile 2000’lerin başları arasında insan tarafından üretilen seslerde her on yılda 3 desibellik bir artış olduğunu gösterdi. Bu ses kirliliğinin hacmi de şu anda okyanusun doğal arka plan gürültüsü ile yaklaşık aynı seviyede.

SESSİZ OKYANUS YILI

Bilim insanları 2020’yi “sessiz okyanus yılı” ilan ettiler. Rockefeller Üniversitesi İnsan Çevresi Programı direktörü Jesse Ausubel, “Heyecan verici sonuçlara hazırlıklı olun. Okyanusların önümüzdeki on yıllar boyunca Nisan 2020’deki kadar sessiz olması pek olası değil” dedi.

İnsan kaynaklı gürültünün yumuşaması en çok kıyı bölgelerde ve nakliye yollarında belirgin bir şekilde gözlemlendi. New Hampshire Üniversitesi Akustik Araştırma ve Eğitim Merkezi direktörü Jennifer Miksis-Olds, yaşanan bu durumu; “doğal bir deney için koşullar adeta yaratıldı” olarak tanımlıyor. Miksis-Olds, Sanayi Devrimi’nden bu yana insan gürültüsünün ortamdaki rüzgar, dalga ve buz seslerini maskelediğini ve deniz yaşamının anlaşabilmek için seslerini yükseltmek zorunda kaldığını anlattı. Hatta bu durumu gürültülü bir lokantada konuşmak için birbirilerine seslerini yükseltmek zorunda kalan müşteriler olarak betimledi.

DAHA BÜYÜK BİR PROJENİN PARÇASI

Jesse Ausubel, 2015 yılında başlattıkları bu araştırmanın amaçları arasında; gemi operatörlerini, petrol ve gaz tesisleri ve jetski kullanıcılarının deniz ekosistemleri için desibellerini azaltmaya ikna etmek olduğunu belirtti.

Ausubel ve ekibi, önümüzdeki yıllarda küresel bir okyanus sesi haritası oluşturmayı umuyorlar. Ausubel, ses düzeni ağındaki son gelişmeleri, 1979’da ekvatorun etrafındaki bir uydu halkasının tamamlanmasıyla karşılaştırdı. “Şu anda okyanus ses manzaralarını hemen hemen aynı şekilde gözlemleyebileceğimiz bir çağın başlangıcındayız” diyerek araştırmanın önemini vurguladı.