Bilim insanları Antartika’daki erimeler için endişeli

Küresel iklim krizi konusunda tüm dünya harekete geçmeye çalışırken bilim dünyası da araştırmalarına devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre, önümüzdeki 1000 yıl içinde Antarktika buz tabakalarının erimesi nedeniyle küresel deniz seviyesindeki yükselişin tahmin edilenin %30 üstünde olması bekleniyor.

Daha önceki çalışmalar, Batı Antarktika buz tabakasının çökmesi durumunda deniz seviyesinin yaklaşık 10 fit artacağını tahmin etmişti. Ancak cuma günü Science Advances dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, su tahliye mekanizması adı verilen bir etkinin hafife alındığını öne sürdü.

Etki, bilim insanlarının buz tabakası eridiğinde deniz seviyesinin üzerine çıkacağını tahmin ettiği ana kayaya atıfta bulunuyor. Bu etkinin yeni hesaplanması, önümüzdeki 1000 yıl içinde dünyanın deniz seviyesinin önceden tahmin edilenden bir metre yüksek olabileceğini gösteriyor.

ETKİYİ ÖNEMSEMEDİLER

Çalışmanın baş yazarı Linda Pan, bir basın bülteninde bilim insanlarının daha önce bu etkiyi önemsiz olduğu gerekçesiyle reddettiklerini söyledi.

Batı Antarktika buz tabakasının altındaki ana kaya biraz esnek olduğu için, bilim insanları buz tabakası eridiğinde deniz seviyesinin üzerine çıkacağına inanıyorlar. Bu olurken, buzulun etrafındaki su okyanusa gidebilir ve küresel deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunabilir.

Pan basın bültenine şunları ekledi: “Batı Antarktika Buz Tabakasının çöküşü için hangi senaryoyu kullanırsak kullanalım, her zaman bu fazladan bir metrelik küresel deniz seviyesi yükselmesinin gerçekleştiğini gördük. Ve daha önce göz ardı edilen etkinin büyüklüğü bizi şok etti” dedi.

Bilim insanları, Batı Antarktika buz tabakasının çöküşünün durdurulamaz olabileceğinden endişe duyuyorlar.

Buz tabakasındaki bir buzul, Manhattan’ın üçte ikisi büyüklüğünde ve yılda yaklaşık yarım mil geriliyor ve ısınan sular altında bir boşluk oluşturuyor. Bu yüzden Kıyamet Buzulu olarak da adlandırılıyor, çünkü buz tabakası ile ısınan sular arasında bir tampon görevi görüyor.

KÜRESEL DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELMESİ NE DEMEK?

Bilim insanlarının küresel deniz seviyesi konusunda endişeli olmalarının nedeni ise her yükselme sonucunda etkilerinin daha güçlü olması. Özellikle ada ülkeleri, denizden sadece 2 – 5 metre yükseklikteki yerleşim bölgelerinde yükselmeler sonunda yaşam mümkün olamayacak. Ayrıca tsunami, tarım bölgelerinin göreceği zarar da yerleşik hayatı yıkıcı bir şekilde etkileyebilir.

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