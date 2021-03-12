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Bilim insanlarından canlı yaşamını koruma planı: Ay’a 6.7 milyon sperm gönderilecek

ABD'li bilim insanları, Dünya üzerindeki canlı yaşamını korumak için 6.7 milyon türün sperm örneklerini Ay'a götürüp orada saklamayı planlıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:06, 12/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Bilim insanlarından canlı yaşamını koruma planı: Ay’a 6.7 milyon sperm gönderilecek

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Norveç’te bulunan ve bitkilerin yok olmasını engellemek için inşa edilen Kıyamet Deposu’ndan çok daha kapsamlı ve karmaşık yeni bir koruma yöntemi önerisinde bulundu.

Amerikan medyası, IFL Science’a dayandırdığı haberinde, Ay’da böyle bir yapı inşa edip 6.7 milyon türün spermlerinin taşınması için 250 uçuş gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı.

Önerinin amacının insanlığı yok olmaktan korumak olduğunu aktaran ABD medyası, konunun Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Havacılık ve Uzay Konferansı’nda sunulduğunu ifade etti.

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Yayınlanma Tarihi:14:02,