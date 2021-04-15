Bilim insanlarından heyecanlandıran çalışma: Venüs’teki gazlar canlı yaşamını gösteriyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’a gönderdiği Perseverance aracının yaşam izi bulma çalışmaları sürerken, Venüs’te ortaya çıkan bulgular bilim dünyasında heyecan yaratıyor.

Yüzey sıcaklıkları 400 dereceyi bulan ve adeta bir cehennemi andıran Venüs’ün atmosferindeki bulutlarda fosfin gazı izleri bulunduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu bulguları inceleyen uzmanlar, renksiz, yanıcı ve zehirli bir gaz olan fosfinin Venüs’ün sıcak atmosferinde yok olması gerektiğini ancak bunu engelleyen bir durum olduğu ihtimalini değerlendiriyor.

‘BÜYÜK BİR ŞOKTU’



Cardiff Üniversitesi’nde astronomi alanında çalışan Prof. Dr. Jane Greaves, fosfin gazının varlığının en basit açıklamasının, Venüs’ün bulutları içinde yaşayan bir uzaylı mikroorganizma kolonisinin varlığı olabileceğine işaret etti. Dünya atmosferindeki fosfinin bataklıklardaki bakteriler tarafından açığa çıkarıldığını söyleyen Prof. Dr. Greaves, “Bulutların organizmalarla dolu olması gibi ekstrem senaryoları kolayca dışarıda bırakabilirdik. Ancak Venüs atmosferinde fosfin olması büyük bir şoktu” dedi.

İKİ İHTİMAL VAR



California State Polytechnic Üniversitesi’nden Rakesh Mogul, NASA’nın 1978 yılındaki Pioneer Venus görevine ilişkin verileri analiz eden bir makeleyi Advancing Earth and Space Science için kaleme aldı.

Canlı organizmalarla ilişkilendirilebilecek farklı gazların da Venüs atmosferinde bulunduğunu belirten Mogul, “Pioneer Venus görevindeki arşiv verilerini yeniden inceledik. Elde ettiğimiz sonuçlar, fosfinin yanı sıra hidrojen sülfür, nitröz asit, nitrik asit, hidrosiyanik asit ve amonyak gibi gazların da atmosferde olduğunu gösteriyor. Organik gazların atmosferde bulunması, canlı organizmaların varlığını ya da daha önce görmediğimiz kimyasal süreçlerin olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.