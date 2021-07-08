‘Bill Gates, ayrıldığı eşini yardım derneğinden kovabilir’ iddiası

Microsoft’un kurucusu olan ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanları listesinin de adeta bir üyesi haline gelen Bill Gates ve eşi Melinda Gates geçen aylarda uluslararası kamuoyunu şaşkına çevirmişti.

Kamuoyu nezdinde “örnek çift” olarak gösterilen Melinda-Bill Gates çiftinin anlaşamadığı ve 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıkları ortaya çıkmıştı. Çiftin boşanma süreci ve malvarlıklarını ayırma çabaları devam ederken Gatesler ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

ABD basını, çiftin birlikte kurduğu Bill and Melinda Gates Foundation isimli yardım kuruluşunu ikilinin birlikte yöneteceğini yazdı. Fakat bazı kaynaklar çiftin arasının kötü olduğunu ve ikilinin anlaşamaması durumunda Bill Gates’in Melinda Gates’i iki yıl içerisinde dernek yönetiminden kovabileceğini aktardı.

Bu durumda Melinda Gates’in kendi yardım kuruluşunu kuracağını yazan ABD basını, derneğin yönetim kuruluna yeni üyeler katılabileceğini aktardı. Haziran ayında Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffett, dernek ile bağlarını koparmıştı.

İlginizi Çekebilir McDonald's'ın patateslerini Bill Gates yetiştiriyor

İlginizi Çekebilir Bill Gates'in imajına bir darbe de servetini yöneten kişiden geldi