Bir dönemin efsane oyunu artık yok

Facebook üzerinden oynanan, Flash tabanlı çiftlik oyunu FarmVille 2021 yılının ilk günüyle birlikte tarihe gömüldü. Zynga, Facebook’taki orijinal FarmVille web oyununu yılın sonunda kapatacağını duyurmuştu.

Bu bir oyun çağının sonu gibi düşünebilir. FarmVille çoğu kullanıcıya göre sıkıcı bir oyun olsa da Zynga için önemli bir kazanç kapısıydı. Oyun 2009’da piyasaya sürüldü ve iki aydan kısa bir sürede günlük 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip oldu. En yüksek popülaritesinde, günde yaklaşık 30 milyon kişi FarmVille oynadı. Bunu bir mobil sürüm ve bir devam filmi izledi, ancak sonraki oyunlar asla orijinalin büyüsünü tam olarak yakalayamadı.

FarmVille oyuncuları, 17 Kasım’a kadar uygulama içi satın alımlar yapmaya ve oyunu 31 Aralık’a kadar oynamaya devam edebildi. Yıl sonunda ise oyun kalıcı olarak kapandı. Zynga, FarmVille 3’ün mobil versiyonunun yakında dünya çapında satışa sunulacağını söylüyor.