Bir güvenlik skandalı da Clubhouse’dan geldi! 1.3 milyon kullanıcının verileri yayınlandı

Önce Facebook ardından LinkedIn derken, sosyal medya platformlarının başı güvenlikle dertte. Milyonlarca kullanıcıya sahip platformlar verilerin sızdırılmasını engellemekte tek tek sınıfta kalıyor. Son dönemin en çok konuşulan platformu Clubhouse da güvenlik konusunda sorunlar yaşamaya başladı.

2020 yılından beri kullanılan ve sadece iOS işletim sistemli cihazlarda çalışan platform, anlık sesli içerik paylaşımı ile son dönemin en çok konuşulan platformlarından. Kendisinden önceki sosyal medya devlerine adeta meydan okuyan Clubhouse, kısa sürede fazlasıyla rakip de kazandı.

Son olarak Twitter'ın satın alma çabaları ve Facebook'un rakip bir platform yaratması ile gündeme sık sık gelen platform, bu defa kötü bir haberle karşımıza çıkıyor.

Cyber News’in haberine göre, 1,3 milyon Clubhouse kullanıcısının kişisel verileri popüler bir hacker forumunda yayınlandı. Clubhouse kullanıcılarının sızdırılan verileri arasında isimleri, sosyal medya profilleri ve diğer detaylar yer alıyor.

IntSights’ta analist olarak çalışan Paul Prudhomme'un Insider'a verdiği görüşte ifşa edilen verilerin önemli olduğunu, çünkü kötü niyetli insanların bu bilgileri şirketlere saldırmak için kullanabileceğini söyledi.

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