“Bir kapsülde uçak hızında yolculuğun ticarileşmesine yaklaşıyoruz”

Saatte yaklaşık 1100 kilometreden fazla hızda, havada yükselen bir kapsüldeki bir vakum tüpünü hızla aşağıya fırlatma fikri, gişe rekorları kıran bir bilim kurgu filminin konusu gibi gelebilir, ancak yakında gerçek olacak gibi duruyor.

Virgin Hyperloop, seyahat etme şeklimizi değiştirebileceğini iddia ettiği fütüristik teknolojide önemli mesafe katetti. Teknoloji devi, portala varıştan bir hiper döngü podunda kalkışa kadar Hyperloop sisteminde yolcu deneyiminin adım adım bir videosunu paylaştı.

“TEKNOLOJİMİZİN OLGUNLUĞUNU KANITLADIK”

Virgin Hyperloop’un Başkanı ve DP’nin Grup Başkanı ve CEO’su Sultan Bin Sulayem, “Virgin Hyperloop’un yolcu deneyimi, üç ay önce insanların ilk kez bir hyperloop’a binme başarısının ardından geleceğe bir bakış olarak değerlendirilebilir. Teknolojimizin olgunluğunu kanıtladık. Yüzyılın ilk yeni toplu taşıma modunun ticarileştirilmesine yaklaşıyoruz.” dedi.