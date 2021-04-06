Bir Yahoo servisi daha veda ediyor

2005 yılından beri internet dünyasında yer alan Yahoo Answers’ın 4 Mayıs 2021’de kapatılacağı duyuruldu. The Verge tarafından paylaşılan habere göre şirket, 20 Nisan’dan itibaren platformu kullanımdan kaldırmaya başlayacak. 4 Mayıs itibarıyla da kullanıcıların, web sitesinde yayınlanan içeriklerine dair arşivleri indirmek için 30 Haziran’a kadar vakitleri olacak.

KULLANICI SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ

En eski soru-cevap platformlarından biri olan Yahoo Answers’ın kapatılma kararının nedeni ise kullanım istatistiklerinde gözlemlenen düşüş.

Şirketin, kullanıcılarıyla paylaştığı mesajda ise şu bilgilere yer veriliyor: “Yahoo Answers bir zamanlar Yahoo’nun ürün ve hizmetlerinin önemli parçalarından biriyken, üyelerimizin ihtiyaçları değiştikçe yıllar içinde daha az popüler hale geldi. Bu amaçla, üyelerimize daha iyi hizmet veren ve Yahoo’nun birinci sınıf güvenilir içerik sağlama vaadini yerine getiren ürünlere odaklanmak için kaynaklarımızı Yahoo Answers’tan uzaklaştırmaya karar verdik.”